Für fünf Schüler des zwölften Jahrgangs der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule war es eine tolle Bestätigung: Nach vielen Wochen harter Arbeit konnten sie das neu gestaltete „Atrium“ im Oberstufentrakt der Schule vorstellen. Renate Ruck und Jens Hauptmeier von der Volksbank staunten über das, was Mithilfe der Spende von 1700 Euro entstanden war, eine gut nutzbare kleine Oase zum Ausruhen und Arbeiten, mit Holzterrasse, begehbarem Schotter und vorbereitetem Beet, das im Herbst noch bepflanzt werden soll. Der kleine Hof, nur als Flucht- und Lichthof geplant, hatte schon einige Versuche hinter sich, ihn nutzbar zu machen. Die letzte fiel dem Hochwasser vor einigen Jahren zum Opfer. Das wollten die Schüler der Einführungsphase in der gymnasialen Oberstufe im vergangenen Schuljahr nicht auf sich beruhen lassen und überredeten ihren Mathe-Lehrer Konrad Kathmann dazu, in der Projektphase eine komplette Planung für eine Neugestaltung des Innenhofes zu fertigen, mit computergestalteten Entwürfen, Material- und Kostenkalkulationen sowie Überlegungen zur Logistik.

Für eine Umsetzung machten sich dann Niklas Ammertmann, Lukas Borneck, Luka Fin Hambrügge, Max Heimsath und Matthias Reckfort stark, sodass die Volksbank bereit war, das Projekt zu finanzieren. Fast ein Schuljahr hat es gedauert, bis alles fertig war: einkaufen, transportieren, sägen, verlegen, schaufeln und dass alles in der Freizeit. „Das Anstrengendste war das Beseitigen der alten Baumaterialien, zu denen auch zwei schwere Betonplatten gehörten“, resümierten die Jungen. Mit den vom Förderverein ergänzten Möbeln wurde aus dem Lichthof ein sehr gemütliches Refugium.