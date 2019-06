Open-Air-Superstimmung pur

Krachmacher-Festival die Zweite, diesmal bei bestem Wetter und sommerlichen Temperaturen. Am Samstag rockten zehn Formationen auf dem Gelände des historischen Bispinghofes so richtig ab. „Einfach nur geile Mucke“, „Tolles Festival, hat in dieser Region gefehlt“, „Gute Musik hören, Chillen, Abhängen, mit Leuten quatschen“ – so und ähnlich klangen die Kommentare des Publikums. Die wettertechnisch weitaus besseren Rahmenbedingungen als bei der Premiere in 2018 ließen die Laune steigen. Ein Musikevent mit dem Fokus auf lokalen Formationen. Mit dem Motto „Wir sind alle gleich“ wendeten sich die Festival-Macher gegen jede Art von Diskriminierung Andersdenkender.

Mit „See The Sign“ aus Ochtrup startete das vom Förderverein des Bispinghofes und jungen Leuten aus Nordwalde und Umgebung organisierte Festival stark. Bereits um 16 Uhr fand sich Publikum ein, mit jeder Stunde wuchs die Zahl der Festivalfans. „See The Sign“ spielten fetzigen Rocksound und animierten zum Tanzen. Alternierend auf zwei Bühnen folgten Act auf Act. Mit „Project John“ betrat ein Solo-Autodidakt die Bühne. Der Sound aus seiner „Loop-Station“ erinnerte an die australische Multiinstrumentalistin Tash Sultana, die in der Szene besonders für ihre Liveauftritte gefeiert wird.

Guter Krach 1/11 Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Super Stimmung herrschte beim zweiten Krachmacher-Festival rund um den Bispinghof. Foto: nix

Ein Import aus Bayern waren „The Nasty Royals“, die mit ihrem bunten Potpourri aus Alternative, Pop, Rock und Brass begeisterten. Die Münsteraner „White Crane“ sind bekannt für ihre energetische Performance. So war es auch in Nordwalde und der Funke sprang sofort auf’s Publikum über. Ronja Maltzahn überzeugte mit ihrer unter die Haut gehenden Stimme und verarbeitet in ihren Popsongs besonders gern persönliche Erlebnisse. So zum Beispiel Eindrücke von ihren Reisen. Weitere Auftritte rückten die „Tides“, „Snareset“, „Melli Zech“, „Me On Monday“ sowie „The Deadnotes“ in den Fokus.

Rockige Gitarrenriffs kontrastiert von leiseren Klängen im Liedermacher-Stil bildeten ein musikalisches Spannungsfeld, in dem sich das Publikum sichtlich wohlfühlte. Festival-Stimmung pur, die weiterhin Lust auf Mehr macht.