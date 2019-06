„Das Jahr als König war wahnsinnig spannend, aufregend, aber leider viel zu schnell vorbei. Wir freuen uns wieder auf ein richtig tolles Schützenfest“, stellt der amtierende Regent fest. Auch seine Königin Stefanie Amshoff macht den Anwärterinnen das Leben als Königin schmackhaft. „Auch wenn ich am Anfang ein wenig skeptisch war, muss ich sagen, dass das letzte Jahr sehr schön war und wir eine Menge Spaß hatten.“

Gefeiert wird zum mittlerweile 25. Mal im Festzelt am Hof Große Siestrup. Die Festfolge sieht am Mittwoch (19. Juni) das Grün holen und Zelt schmücken vor. Das Vogelschießen startet Fronleichnam gegen 14.30 Uhr. Die Proklamation ist um 18 Uhr auf dem Hof Flohkötter. Der Königsball beginnt um 20 Uhr auf dem Festzelt an der Denkerstiege.

Neben dem neuen Königspaar lassen die Suttorfer folgende Jubelpaare hochleben: Hermann und Regina Große Siestrup (vor 25 Jahren). Vor 40 Jahren jubelten Alfred und Gertrud Höffker. Bernhard Gude(†) und Irmgard Fleige standen vor 50 Jahren auf dem Thron. Vor 60 Jahren waren es Josef (†) und Maria Geise und vor 65 Jahren Albert Hanhoff Stemping (†) und Hilde Brokamp.

Fortgesetzt wird das Schützenfest am Samstag (22. Juni) mit dem Kaffeetrinken der Damen und dem Kinderschützenfest ab 15 Uhr. Der Königsball ist um 20 Uhr.

Am Sonntag (23. Juni) findet um 9.15 Uhr der Kirchgang statt. Um 12 Uhr startet der Frühschoppen. Der Ausklang (Hexen) ist am Montag (24. Juni) um 13 Uhr an der Vogelstange,