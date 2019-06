„Den Tod mehr ins Leben holen“

Andrea Beenen übernimmt als Ehrenamtliche Begräbnisdienst in Nordwalde

Nordwalde -

Kann ich das? Diese Frage hat Andrea Beenen lange umgetrieben. Heute, nach Ende der Ausbildung, glaubt die 52-Jährige zu wissen, dass Gott ihr diese Aufgabe zutraut. Und so nimmt die vierfache Mutter am letzten Juni-Sonntag ihre Beauftragung als Ehrenamtliche im Trauer- und Begräbnisdienst für die Nordwalder Pfarrei St. Dionysius offiziell entgegen, so die Bischöfliche Pressestelle.