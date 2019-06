„Ausgezeichnet“ – dieses Prädikat verdiente sich jetzt das Akkordeonensemble „Cantabile“. Beim „World Music Festival“ in Innsbruck spielte das Ensemble vor einer Fachjury. Gemeinsam mit dem Akkordeonorchester „Animato“ aus Hengelo hatte „Cantabile“ für den Auftritt ein Projektorchester gebildet. Unter der musikalischen Leitung von Ellen Zijm stellten sich die Musiker der fachkundigen Jury.

Die Proben liefen bereits ab Februar – mal in Nordwalde und mal in Hengelo, schreibt das Ensemble in einem Pressetext. Mit mehreren Bullis reisten die Musiker schließlich zum Festival nach Innsbruck. Nach einer Probe des Höchststufenorchesters „Animato“ probte auch „Cantabile“.

Erst mitfiebern, dann auftreten

Für Animato ging es bereits am Freitag auf die Bühne. Die Mitspieler vom Cantabile ließen es sich aber nicht nehmen, zuzuhören und mitzufiebern. Am Samstag hatte dann „Cantabile“ selbst seinen großen Auftritt im Congress-Centrum in Innsbruck. Unter den strengen Augen der Fachjury präsentierten sie beim Wertungsspiel die Stücke „Novitango“ von Astor Piazzolla und „Marking Steps“ von Ad Wammes. Die Aufregung war groß, die Spielzeit jedoch unerwartet schnell vorüber, schreibt „Cantabile“.

Nach getaner Arbeit konnten sich die Musiker die Stadt ansehen und bei mehreren Konzerten zuschauen, ehe der „Abend der Nationen“ stattfand. Sonntags wurden schon wieder die Koffer gepackt. Vor der Abreise fand in der Olympiahalle aber noch die Preisverleihung statt. Cantabile holte sich mit 31 Punkten das Prädikat „Ausgezeichnet“. Es folgte lauter Jubel beim Projektorchester.

Eine neue Sprache gelernt

„Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Orchester ‚Animato‘ aus Hengelo“, schreibt „Cantabile“ im Pressetext. „Auch die sprachlichen Anfangsschwierigkeiten ließen schnell nach, somit haben beide Seiten eine neue Sprache gelernt. Unser besonderer Dank gilt Ellen Zijm und Marieke Kroes, die sehr viel Zeit, Energie und Nerven in diese Arbeit gesteckt haben.“ Einige Spieler planen nun optimistisch für die nächste Teilnehme am „World Music Festival“ in Innsbruck im Jahr 2021.