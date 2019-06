Bereits zum fünften Mal hat die Kulturwerkstatt Altenberge an der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule Kreativkurse angeboten. Diese fanden während der Projektwoche der zehnten Klassen im Rahmen der Kulturwerkstatt-Aktion „Blaue Elefanten – Global Player“ statt.

In ihren letzten Schultagen an der KvG-Schule kamen für die Abschlussschüler mehrere Highlights zusammen: Neben der Projekt- stand auch die Mottowoche an. Die Kulturwerkstatt hatte das Programm ganz auf den Geschmack der Schüler abgestimmt. Es gab Graffiti-Workshops und Bildhauer-Experimente mit Gipsgussverfahren.

Begleitet wurden die Schüler von Sven Leberer, Martina Lückener, Annette Hinricher und Stefan Rosendahl, alles freie Künstler im Team der Kulturwerkstatt Altenberge. Sie verstanden es, die Abschussschüler noch einmal mit Kreativität zu gewinnen und zu begeistern, schreibt die Kulturwerkstatt in ihrem Pressetext abschließend.