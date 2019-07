Die Kinder werden ihm fehlen

Wenn nach den Sommerferien Schüler und Lehrer an die Gangolfschule zurückkehren, wird einer fehlen: Schulleiter Heinz-Gerd Rulofs , der sich Ende Juli in den Ruhestand verabschiedet. „Der Gedanke daran war schon länger da“, sagt Rulofs. Zu Beginn dieses Jahres fiel dann die endgültige Entscheidung. „Das war zu Anfang ein recht merkwürdiges Gefühl. Man bittet dann ja um die Auflösung des Arbeitsverhältnisses“, sagt der Schulleiter, der nicht verbeamtet, sondern angestellt ist.

Es ist ein Abschied nach elf Jahren an der Gangolfschule. Dass Rulofs‘ eine Schule leitet, war Ende der 1980er-Jahre nicht abzusehen. Denn der gebürtige Rheinländer hatte sich zwischenzeitlich komplett aus dem Schuldienst verabschiedet. Nach seinem Lehramtsstudium und Referendariat in Münster waren viele Lehrer auf dem Markt. Rulofs ging für ein Jahr zu Siemens, machte eine Umschulung und arbeitete ein paar Jahre lang für die Telekom am digitalen Mobilfunknetz mit. Um eine Stelle als Lehrer kümmerte er sich zu der Zeit nicht mehr. Das änderte sich, als Rulofs Münster beruflich verlassen sollte.

Ein Fall von „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“

Das wollte der 63-Jährige, der bis heute in Münster wohnt, nicht und kehrte in den Schuldienst zurück. „Ich habe es nie bereut, Lehrer zu werden. Und ich habe auch den Wechsel von der Telekom zur Schule nie bereut“, sagt Rulofs. „Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht.“

1992 trat er eine Stelle als Grundschullehrer in Dorsten an. 1999 übernahm er erstmals eine Leitungsfunktion. Zu der Zeit kamen immer mehr administrative Aufgaben für die Schulleitungen hinzu. In Sachen Statistik und Computern kannte sich der ehemalige Telekom-Mitarbeiter aus. Es sei so ein Fall von „Halb zog sie ihn, halb sank er hin“ gewesen, dass er Konrektor wurde, sagt Rulofs mit einem Schmunzeln.

Mehr ins Gemeindeleben eingebunden

Im Jahr 2002 wurde der zweifache Vater Schulleiter in Dorsten, 2008 folgte der Wechsel an die Gangolfschule. „Ich habe hier gerne gearbeitet“, zieht Heinz-Gerd Rulofs nach elf Jahren in Nordwalde ein positives Fazit: „Ich war viel mehr ins Gemeindeleben eingebunden“, sagt er über den Unterschied zu seiner Zeit in der 76 000-Einwohner-Stadt Dorsten. Er kenne viel mehr Leute, auch die Arbeit im Partnerschaftsverein habe ihm Spaß gemacht.

Jetzt, wo der Abschied konkret wird, sieht Rulofs ihm mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen: „Ich hänge an der Schule, sie ist mir ans Herz gewachsen, aber die Freude wächst mit jedem Tag. Wie es im August aussieht, wenn alle zur Schule gehen, weiß ich nicht.“ Was er am meisten vermissen wird, steht für ihn aber fest: „Die Kinder und das Kollegium.“ Es sei einfach schön, mit den Kindern zu arbeiten, sagt Rulofs, der in diesem Schuljahr viele Erstklässler unterrichtete: „Das ist toll, wie die sich in diesem einen Jahr entwickeln, wie unbefangen sie an manche Dinge rangehen.“

Nadine Otte übernimmt kommissarisch die Schulleitung

Der Abschied von seinen Kollegen werde ihm „schwer fallen“. Das Kollegium hat sich in den elf Jahren nicht groß verändert, es ist ein eingespieltes Team. Rulofs Stelle hat die Bezirksregierung Münster ausgeschrieben, kommissarisch wird Nadine Otte die Schulleitung übernehmen. Rulofs hat bereits begonnen, mit seiner jetzigen Stellvertreterin eine Übergabe zu machen. Er weiß die Aufgaben in guten Händen: „Ich bin zuversichtlich, dass das gut läuft.“

Am 31. Juli hat Heinz-Gerd Rulofs seinen letzten Arbeitstag. Was er danach macht? Der Schulleiter, der immer Pläne machen musste, freut sich darauf, nichts fest planen zu müssen. Er will gucken, welche Möglichkeiten sich eröffnen, wo er sich ehrenamtlich engagieren kann. Der Garten, das Haus, reisen, klar, das stehe auf der To-Do-Liste. Und natürlich die Fahrten mit seiner Frau nach Berlin, wo der 13 Monate alte Enkel der beiden lebt. Aber sonst? Mal sehen. „Es wird sich so einiges Neues ergeben“, ist sich Rulofs sicher.