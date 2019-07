Bürgermeisterin Sonja Schemmann will sich im kommenden Jahr zur Wiederwahl stellen. Das kündigte sie am Dienstag an. Vor zwei Wochen habe sie ihre Entscheidung der CDU-Fraktion mitgeteilt. „Die Fraktion hat gesagt, dass sie mich unterstützen will“, sagte Schemmann, die sich bei der Mitgliederversammlung der CDU zur Wahl stellen will.

Bereits Anfang des Jahres habe sie für sich entschieden, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren, sagte Schemmann. Wo sie in den nächsten Jahren Schwerpunkte setzen möchte, kündigte die Bürgermeisterin bereits jetzt an: in der Ortskerngestaltung inklusive des Baus des Bürgerzentrums und Rückbaus der Straße, in der Ausweisung von Industrieflächen, in der Finanzpolitik und in der Sicherung der drei Schulstandorte.