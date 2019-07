Die Schützenbruderschaft der Feldbauern feiert am Wochenende (13. und 14. Juli) ihr Schützenfest. Am Wochenende darauf (19. bis 21. Juli) folgt die große Jubiläumsfeier anlässlich des 425-jährigen Bestehens des Vereins.

Mit dem Ausprobieren der Vogelstange auf dem Hof Iker fällt am Samstag um 19 Uhr der Startschuss für die Feierlichkeiten. Anschließend findet die seit nunmehr zehn Jahren erfolgreiche Mallorca-Party im Festzelt bei Flothmann an der Ikerstiege statt. Sandstrand, Beachbar und Musik der „Danceland Mobildisko“ warten ab 21 Uhr auf Gäste. Der Eintritt beträgt sechs Euro, Einlass ist ab 16 Jahren, schreiben die Feldbauern in der Ankündigung.

Neue Vereinskaiser nach 25 Jahren

Am Sonntag treten die Schützen um 9 Uhr am Marktplatz an. Unter der musikalischen Begleitung des Musikzugs Hubertus folgt dann der Kirchgang. Anschließend marschieren die Schützen zum Festzelt zum Frühschoppen.

Um 14 Uhr treten die Feldbauern am Parkhotel an. Von dort aus geht es wiederum unter der musikalischen Begleitung des Musikzugs Hubertus zunächst zur Kranzniederlegung am Ehrenmal. Danach geht es weiter zur Vogelstange auf dem Hof Iker, um einen Nachfolger für das amtierende Königspaar Matthias und Birgit Limke zu ermitteln. Anschließend wird es noch einmal spannend. Denn in diesem Jahr gilt es, nach 25 Jahren einen neuen Vereinskaiser zu ermitteln. Das amtierende Kaiserpaar ist Antonius und Anni Lenfort.

Öffentlicher Tanzabend

Während des Schießens können sich alle Besucher bei Kaffee und Kuchen stärken. Im Anschluss an die Proklamation, die gegen 19 Uhr am Festzelt stattfindet, folgt ein öffentlicher Tanzabend mit freiem Eintritt im Festzelt.

Der Kaffeenachmittag für die Damen und die älteren männlichen Bewohner der Feldbauerschaft sowie der Königs- und Kaiserball finden erst am Jubiläumswochenende statt.