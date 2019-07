Die Faire Woche wird in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Aktion eröffnet. Rund 80 Mitwirkende singen und spielen das „Magnificat“ als konzertantes, biblisches Musical. Bei der ersten gemeinsamen Probe der beteiligten Chöre des Kulturvereins „Mach was“, Solisten und der „MGV Rheingold“ in der St.-Dionysius-Kirche erklärte der musikalische Leiter Bernd Beenen : „Es wurden bisher die einzelnen Parts geprobt. Heute kommt es darauf an, dass alle erkennen, wo sie ihren Platz im Gefüge haben.“ Neben den Chören wirken noch zahlreiche Instrumentalisten mit.

Das Musical beginnt mit den biblischen Figuren Abraham (Christof Wermelt) als Urvater aller Religion, Moses (Matthias Fischer), der das erwählte Volk aus der Gefangenschaft befreit hat und Jesaja (Stefan Allendorf), der die lang ersehnte Rettung ankündigt. Zacharias (Jonas Neumann) und Elisabeth (Kathryn Winkler) haben ihren Auftritt als Eltern von Johannes. Die Tempeldiener werden vom MGV verkörpert.

Musical wird auch in Paderborn aufgeführt

Erzengel Gabriel (Simone Große Burlage) verkündet auch Maria (Lorena Dömer) ihre Schwangerschaft. Josef (Rune Vogel) bekennt sich zu Maria. Als sich die beiden schwangeren Cousinen Maria und Elisabeth treffen, wird für beide spürbar, dass Gott Großes tut und sie begreifen das Magnificat.

Insgesamt wird das Werk etwa 90 Minuten dauern. „Es werden solistische und chorische Klänge, szenische und theologische Themen und Impulse in diversen Stilrichtungen differenziert ausgearbeitet“, sagte Beenen, der auch für Text und Komposition verantwortlich ist. „Das Werk wird auch noch in Paderborn aufgeführt.“

► Premiere von „Magnificat“ ist zur Eröffnung der Fairen Woche am 13. September (Freitag) in der Kirche. Karten zum Preis von zwölf Euro sind bei „Buch & Mehr“ erhältlich.