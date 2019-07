Das Schützenfest der Feldbauern am vergangenen Wochenende ist noch nicht ganz verklungen, da stehen die Schützenbrüder schon wieder mitten in den Vorbereitungen für das große Jubiläumsfest von Freitag bis Sonntag (19. bis 21. Juli).

Noch sieht der Festplatz der Dionysius-Schützenbruderschaft Feldbauerschaft an der Ikerstiege etwas verwaist aus. Das wird sich am kommenden Wochenende ändern, schreiben die Feldbauern in der Ankündigung. Der Auftakt der dreitägigen Feierlichkeiten anlässlich des 425-jährigen Bestehens des Vereins ist der Galaabend am Freitag. Beginn ist um 19.30 Uhr mit spannendem Abendprogramm und Fahnenweihe.

Große Sause und buntes Rahmenprogramm am Samstag

Am Samstag geht das Programm um 13.30 Uhr mit dem Eintreffen der geladenen Gastvereine an der Gangolfschule los. Es dürfte voll werden, denn die Feldbauern erwarten 46 Vereine aus der Umgebung erwartet. Um 14.30 Uhr startet der große Festumzug zum Festplatz an der Ikerstiege. In dieser Zeit kann es zu Verkehrsbehinderungen zwischen Mühlenweg und Ikerstiege kommen. Am Festplatz klingt der Samstag mit einer großen Sause mit einem bunten Rahmenprogramm aus.

Am Sonntag findet das traditionelle Kaffeetrinken für die Damen und die älteren männlichen Bewohner der Feldbauerschaft statt. Beginn ist um 15 Uhr. Neben Kaffee und Kuchen wird ein unterhaltsames Programm geboten. Am Abend folgt der Königs- und Kaiserball mit stimmungsvoller Musik der Party-Coverband „Splash“. Dabei sein werden auch das neue Königspaar Jan Fleige und Christin Stöppler sowie das neue Kaiserpaar Christian und Susanne Heim. Der Eintritt für den Königs- und Kaiserball ist frei.