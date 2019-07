Nahezu im gesamten Münsterland sind am Donnerstag die Rekordtemperaturen seit Beginn der modernen Wetterbeobachtung und der damit verbundenen Aufzeichnungen gemessen worden. Auch in Nordwalde hat Gottfried Grond mit seiner privaten Wetterstation einen neuen Temperaturrekord registrieren können. Nach dem Höchstwert im vergangenen Jahr mit 37,7 Grad Celsius und 38,1 Grad Celsius von Mittwoch, wurde am Donnerstag ein neuer Alljahres-Temperaturrekord erreicht. „Mit 39,9 Grad Celsius war es in Nordwalde noch nie so heiß seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1987“, betont Gottfried Grond.