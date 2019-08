Das Bewusstsein wächst

Es ist ein bisschen wie mit dem Plastik. Dass Kunststoff zunehmend die Ozeane verschmutzt und Meerestiere gefährdet, erkennen immer mehr Menschen als Problem an. Das Bewusstsein dafür wächst. Das gilt auch für den Fairen Handel. „Die Menschen werden sensibler für das Thema“, sagt Lilo Paßlick vom Arbeitskreis Faire Woche. Dass der Faire Handel bekannter wird, dazu dürfte auch die Faire Woche beigetragen haben. Die Aktionswoche findet jedes Jahr im September statt. Bereits zum 15. Mal beteiligt sich Nordwalde daran.

Der Arbeitskreis Faire Woche hat für die Zeit vom 13. bis 20. September (Freitag bis Freitag) mit verschiedenen Kooperationspartnern wieder zahlreiche Veranstaltungen organisiert. Der Schwerpunkt der Fairen Woche in diesem Jahr liegt auf der Geschlechtergerechtigkeit. „Das ist ein ganz griffiges Thema“, sagt Paßlick. „Das fließt in viele Veranstaltungen rein.“ Wie zum Beispiel in das Musical „Magnificat“, ein Lobgesang Marias, das am 13. September (Freitag) nach der offiziellen Eröffnung aufgeführt wird. Paßlick: „Das passt sehr gut, das ist ja frauenbezogen.“

Arbeiter beim Blumenanbau sind zu 80 Prozent Frauen

Im ökumenischen Gottesdienst am 17. September (Dienstag) wird Geschlechtergerechtigkeit ebenfalls behandelt. Das Thema wird aber sicherlich auch während der anderen Veranstaltungen thematisiert. Dass Geschlechtergerechtigkeit ein wichtiger Aspekt beim Fairen Handel ist, macht Lilo Paßlick anhand des Blumenanbaus in Entwicklungsländern wie Kenia oder Ecuador deutlich: „80 Prozent der Arbeiter sind Frauen. Ähnlich ist es auf den Kaffeeplantagen.“ Auf den Feldern, wo sie Blumen anbauen, würden die Frauen lediglich Flip-Flops tragen, obwohl dort Pestizide versprüht würden. Bei Fairtrade-zertifizierten Farmen würden Kontrolleure unangemeldet erscheinen, sagt Paßlick. Dadurch sollen höhere Standards gesichert werden.

Auf Produkte mit Fairtrade-Logo achten immer mehr Menschen. „Man kann die Leute nicht überreden. Man muss sie ein Stück weit mit seinem eigenen Leben überzeugen“, sagt Paßlick, schmunzelt und fügt an: „Auch wenn sich das jetzt pathetisch anhört.“ Dass man manchmal mit kleinen Schritten anfangen muss, um das Verhalten im Alltag zu ändern, zeigt sich beim Umgang mit Plastik.

Wie verzichtet man als vierköpfige Familie auf Plastik?

Seit fünf Jahren setzt sich der Arbeitskreis Faire Woche im Kampf gegen die Plastikflut ein. „Wir haben das damals von der Kfd übernommen“, sagt Paßlick. In diesem Jahr gestalten die Kindergärten Stofftaschen, die der Arbeitskreis Faire Woche auf dem Wochenmarkt verteilt. Dazu passt der Vortrag von Birgitta Bolte zum Thema „Wertvoll leben ohne Plastik – Vorstellung eines Familienprojektes“ am 20. September (Freitag). Bolte lebt mit ihrem Mann und zwei Kindern in Rheine. Seit 2017 verzichtet die Familie weitestgehend auf Plastik.

Der Abend wird von den Pfadfindern St. Georg unterstützt. Das ist nur einer von vielen Kooperationspartnern des Arbeitskreises. Die Nordwalder Kindergärten und die KvG-Gesamtschule engagieren sich viel. Der Freundeskreis Ghana, die Kfd, das Jugendparlament, die Kirchengemeinden, der Förderverein Bispinghof und die Jugendbildungsstätte unterstützen die Aktionswoche ebenfalls. Der zentrale Veranstaltungsort wird wieder das Eine-Welt-Café an der Welle 3 sein. Betreut und bewirtet wird es während der Fairen Woche von den Kindergärten, der Kfd und der Evangelischen Frauenhilfe.