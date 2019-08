Der vermutlich noch junge Rehbock muss zur Querung der Landstraße angesetzt haben, als sich gerade zwei Fahrzeuge begegneten: Auf der L 592 nahe Hollingen hat ein Wildunfall am Freitagmorgen ein ungewöhnliches Ausmaß angenommen. Nach ersten Erkenntnissen kollidierten gleich zwei Fahrzeuge mit dem Wildtier.

Während ein Pkw, der in Fahrtrichtung Nordwalde unterwegs war, das Tier im Frontbereich erfasste und überfuhr, wodurch lediglich Sachschaden in noch unklarer Höhe entstand, erfasste ein zweites Fahrzeug, ein etwa ein Jahr alter Hyundai Tucson, das Tier ebenfalls im Frontbereich. Diese Kollision war derart heftig, dass die Person im Fahrzeug verletzt wurde und das Fahrzeug binnen kurzer Zeit in Vollbrand geriet.

Um 5.24 Uhr wurde deshalb neben dem Rettungsdienst und der Polizei auch die freiwillige Feuerwehr aus Nordwalde alarmiert. Als die Wehrleute an der Unfallstelle eintrafen, brannte das Fahrzeug so stark, dass nur noch ein großzügiger Löschangriff mit Schaummittel helfen konnte.

Wildunfall auf der L 592 1/11 Etliche Einsatzkräfte waren am frühen Freitagmorgen mit den ungewöhnlichen Folgen eines Wildunfalls auf der L592 beschäftigt. Foto: Jens Keblat

Eine Person wurde verletzt, ein Pkw geriet in Vollbrand. Foto: Jens Keblat

Mit viel Schaummittel bekamen die Feuerwehrleute den Autobrand gelöscht. Foto: Jens Keblat

Sehen Sie im Folgenden weitere Bilder des Einsatzes. Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Foto: Jens Keblat

Während die Person aus dem Hyundai mit voraussichtlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht wurde, reinigte die Feuerwehr die Fahrbahn.

Während des Einsatzes war die L592 längere Zeit weiträumig und komplett gesperrt, etliche Einsatzkräfte waren vor Ort. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei noch keine näheren Angaben machen.