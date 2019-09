Dort waren zwar auch die Shirts, Pullover und Hosen nach Farben sortiert, aber die Preise blieben für Jungen und Mädchen gleich.

„Das haben wir einfach wegen der Übersichtlichkeit so geordnet“, erklärte Nicole Edeling vom Organisationsteam. Sonst war es tatsächlich schon der Fall gewesen, dass die Sachen, die ganz unten in den Stapeln lagen, gar nicht erst angeschaut werden. Bei der Ordnung nach Größen und Farben waren die Stapel nicht ganz so hoch.

Werdende Mütter durften am Samstag bereits eine halbe Stunde vor den anderen Besuchern den Gemeindesaal b etreten. In einem Nebenraum konnten sie Kleidung für Schwangere anprobieren. Damit lässt sich eben auch gut Geld sparen.

Als dann die Tür für alle geöffnet wurde, gab es zuerst einen Ansturm auf das Schuhregal. Kleine Gummistiefel, zahlreiche Turnschuhe und auch Hausschuhe – alle noch gut erhalten – standen hoch im Kurs bei den Eltern. Schließlich sind gute Schuhe nicht ganz billig und kleine Füße wachsen bekanntlich schnell.

Beim Herbstbasar sind natürlich immer zahlreiche warme Jacken im Angebot. Kalte Ohren muss der Nachwuchs ganz bestimmt nicht fürchten, denn Mützen aller Art und Größen waren an Wäscheleinen vor den Fenstern aufgehängt. Auch Schlafsäcke für die Kleinen hingen an einem Rundständer. Der Winter kann also kommen. Mit dem Erlös, der übrig bleibt, werden wieder Projekte für Kinder finanziert.