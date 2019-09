Die Gemeinde Nordwalde wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit nicht mehr in eigener Trägerschaft fortführen. Da sie aber diesen Teilbereich der Sozialen Arbeit als notwendig und wichtig erachtet, soll die Offene Kinder- und Jugendarbeit mit einem neuen Träger in anderen Räumlichkeiten, als das bestehende und nicht optimale Jugendheim fortgesetzt werden.

Diesem Verwaltungsvorschlag entsprach der Sozialausschuss am Donnerstagabend einstimmig. Auch Sina Henrichmann und Marion Große-Lanwer vom Jugendparlament begrüßten den Vorschlag der Verwaltung: „Wir stimmen dem Vorschlag der Verwaltung zu, da wir die Kinder- und Jugendarbeit als sehr bedeutend für Nordwalde ansehen. Wir empfinden auch die Trennung von KvG-Schule und das Kleine Heim der offenen Tür als positiv, da in vergangener Zeit die Kinder- und Jugendarbeit nicht wirklich eigenständig war und von uns nicht so empfunden wurde.“ Und weiter: „Wir sehen einen neuen Ort als Möglichkeit an, einen neuen Treffpunkt für Jugendliche zu schaffen – auch für solche, die Platzprobleme Zuhause haben – und für Flüchtlinge neue Freundschaften zu schließen und dadurch besser und schneller integriert zu werden. Außerdem wird somit eine Anlaufstelle für Jugendliche, die soziale und schulische Probleme haben, geboten. Auch Sozialbenachteiligte haben Potenzial, mehr Möglichkeiten ihre Freizeit zu gestalten. Wir denken auch, dass ein neuer Träger mit einer fachkundigen Leitung mehr Möglichkeiten und Erfahrung hat, um die Arbeit erfolgreich zu gestalten. Wir würden uns wünschen, über weitere Konzepte und das weitere Vorgehen informiert zu werden.“

Erstaunen rief vorher ein dicker Fragenkatalog von Ausschussmitglied Ludwig Reichert hervor. Der Fraktionsvorsitzende der UWG wollte von Sina Henrichmann und Marion Große-Lanwer wissen, was das Jugendparlament macht und wie es arbeitet. „Ich werde von vielen Politikern aus anderen Kommunen des Kreises gefragt, die ein Jugendparlament mit wenig Erfolg eingerichtet haben. Sie wollen wissen, weshalb das in Nordwalde seit vielen Jahren so gut funktioniert. Ich konnte denen aber kein Antwort geben“, schilderte Reichert.

„Ihre Fragen werden in Zusammenarbeit mit uns schriftlich beantwortet“, wandte Ordnungsamtsleiterin Dagmar Hilgenbrink ein.