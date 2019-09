Beim Namen herrscht Kontinuität

Der Unterschied fällt beim ersten Blick auf: Auf der einen Seite die alten Schwarz-Weiß-Fotos von einem Schulgebäude ganz ohne Dekoration oder von Schülern in feinem Zwirn, die auf ihrem Klassenfoto nicht besonders glücklich aussehen. Auf der anderen Seite die Erinnerung an den ersten Schultag an der Wichern-Schule vor wenigen Wochen mit aufgeregten, strahlenden i-Männchen mit bunten Schultüten und einem Schulgebäude, in dem überall von Schülern gestaltete Kunst zu finden ist.

Keine Frage, in den vergangenen 50 Jahren hat sich in der Wichern-Schule einiges verändert. Genau so lange ist die Schule eine katholische Grundschule. Das feiert sie am 28. September (Samstag) mit einem Fest auf dem Schulgelände. Nach einem offiziellen Teil mit geladenen Gästen sind nicht nur aktuelle Schüler, Lehrer und Eltern sowie Schulrätin, sondern auch alle Ehemaligen eingeladen.

Konfession gewechselt, Name behalten

Die Wichern-Schule blickt auf 50 Jahre als katholische Grundschule zurück, sie existiert aber schon länger. Am 18. November 1961 wurde sie als evangelische Volksschule geweiht. Am 10. Juli 1969 wurde die evangelische Wichern-Schule aufgelöst, ebenso wie die Bauernschaftsschulen Scheddebrock, Hilgenbrink und Feldbauerschaft. Am 1. August 1969 ging dann die Wichern-Schule als katholische Grundschule an den Start.

Die Wichern-Schule 1961 Foto: Wichern-Schule

Die Konfession hat sie gewechselt, den Namen hat die Schule aber behalten. „Das ist ja sehr ungewöhnlich, dass eine katholische Grundschule einen evangelischen Namenspatron hat. Ich finde das gut“, sagt Schulleiter Johannes Neumayer , der auch das Auftreten von Johann Hinrich Wichern gut findet: „Ich habe meine Rede auf einem Zitat von ihm aufgebaut.“

50 Jahre Schule, drei Schulleiter

Kontinuität herrschte an der Wichern-Schule nicht nur beim Namen, sondern auch auf dem Posten des Schulleiters. In 50 Jahren gab es lediglich drei Schulleiter. Der erste Rektor der neuen katholischen Grundschule war Willi Beerhorst, der die Schule 26 Jahre lang leitete. Auf ihn folgte Maximilian Halstrup, der bis 2003 Rektor blieb. Anschließend übernahm Johannes Neumayer die Schulleitung, zunächst kommissarisch, ab 2005 dann offiziell.

Die Wichern-Schule heute Foto: Vera Szybalski

Mittlerweile ist Neumayer in seinem 17. Jahr an der Wichern-Schule, kein Lehrer aus seinem Kollegium ist länger da. Das wirkt sich aus: „Ich weiß vom Keller bis zum Dachboden, was in jedem Fach, in jedem Schrank ist.“ Wenn auch nicht auf die 50 Jahre, so kann Neumayer doch auf eine lange Zeit zurückblicken und etwas über die Veränderungen im Schulalltag sagen. Die Integration, Inklusion oder der Offene Ganztag gehören dazu. Damit gingen auch räumliche Veränderungen einher.

Bezeichnung nicht nur als Lippenbekenntnis

Das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler sei früher zudem ein anderes gewesen: „Die Schüler hatten Angst vor dem Lehrer. Das ist heute nicht mehr so. Wir sind nicht Freund, aber auch nicht Feind“, sagt Neumayer. „Früher war die Schule zum Großteil ein Erziehungsinstitut. Heute hat die Schule viel, viel mehr Aufgaben im sozialen Bereich.“

An der Wichern-Schule wollen sie den Schülern „ein Stück weit christliche Werte beibringen“, sagt Neumayer. Für ihn dürfe die Bezeichnung katholische Grundschule „nicht nur ein Lippenbekenntnis sein“. Bei der 50-Jahr-Feier wird ein ökumenischer Gottesdienst zelebriert. Da kommen katholische und evangelische Gläubige wieder zusammen. Neumayer: „Wir verstehen uns als christliche Grundschule.“