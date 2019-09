Seit etwa zehn Jahren findet das Lambertussingen jetzt schon am Franziskushaus statt. Vor 50 Jahren ist fast das halbe Dorf noch mit den Kindern zum Marktplatz gezogen, wo gesungen und um eine große Pyramide aus Tannenzweigen getanzt wurde. Am Freitag hatte der Heimatverein wieder zum Lambertussingen eingeladen. Die Pyramide war am Tag vorher frisch gewickelt worden. Jetzt schmückten sie zahlreiche bunt leuchtende Laternen.

Der „Bauer“ Christof Wermelt mit seiner Gitarre, Gabriele Sackarendt mit dem Akkordeon und Margret Bockholt, die dann auch die dumme Liese sang, stimmten die alten Brauchtums-Lieder an. Mit „Kinder kommt runter, Lambertus ist munter“ ging es los. Eingeladen waren wie immer alle Kindergarten- und Grundschulkinder. Gerne kamen aber auch ältere, um sich am Gesang zu beteiligen.

Weiter hieß es „Ich geh mit meiner Laterne“ und schon wanderten die Kinder von ganz alleine um die Pyramide. Eltern, Großeltern, Onkel und Tante blieben außen stehen und sangen zusammen mit den Schwestern die bekannten Texte. Bei „Der Herr der schickt den Jäger aus“ brauchte es vor allen Dingen ein gutes Gedächtnis, in welcher Reihenfolge Birnen, Jäger, Pudel, Knüppel, Feuer, Wasser, Ochse, Metzger und schließlich der Teufel aufgerufen wurden, um ihren Auftrag zu erledigen. Dafür wurden in diesem Jahr die Kniegelenke geschont und nicht das „Laurentia-Lied“ angestimmt. Zum Schluss wartete ein Korb voll mit Süßigkeiten auf die Kinder.