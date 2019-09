Seine Bücher sind amüsant und die Geschichten darin eindeutig dem Leben abgeschaut. Jürgen Hübschen , ehemaliger Luftwaffenoberst, ist heute Autor aus Spaß am Schreiben. Seine Lesungen dienen einem guten Zweck: der Unterstützung des Vereins „Lachen Helfen“. Während der Fairen Woche war er im Eine-Welt-Café zu Gast. Sein Publikum durfte sich dabei sogar aussuchen, was es hören wollte. Vielleicht eine Geschichte aus den Büchern „Der Lack ist ab“, „Denn was Tauben sich erlauben: oder worüber ich mich sonst noch aufrege“ oder etwa aus „Badetag und Wundertüte“, woraus er bereits vor einem Jahr auf dem Bispinghof las.

Zuvor erläuterte Hübschen Details zu „Lachen Helfen“. Der Name ist Programm. Dieser Verein möchte Kindern in kriegsgebeutelten Regionen zumindest ein kleines Stück Fröhlichkeit zurückzugeben. „Die Organisation wurde 1996 gegründet von unseren Soldaten und später auch von unseren Polizisten im Auslandseinsatz“, erläuterte der Autor. „Der große Unterschied zu anderen Vereinen ist, dass diese Initiative sozusagen von unten nach oben verläuft.“ Soldaten und Polizisten vor Ort informieren die Initiative in Düsseldorf über Defizite in der Versorgung. So zum Beispiel, wenn es in einem Krisengebiet keine Krankenhausstation gibt, in der Kinder mit Prothesen behandelt werden können.

Eine Lesung als Dankeschön

Die Gemeinschaft pensionierter Soldaten von „Lachen Helfen“ managt es, Geld dafür zur Verfügung zu stellen. Alle Akteure vor Ort achten darauf, dass die Finanzen auch tatsächlich ihrem Zweck zu Gute kommen. Hübschen unterstützt die Arbeit des Vereins mit Lesungen. Der Kontakt zum „Arbeitskreis Faire Woche“ entstand, als das Team ihn kürzlich fragte, ob er eine Spende von 1500 Euro für „Lachen Helfen“ entgegennehmen würde. „Ich war natürlich begeistert“, so der Autor. Jetzt sagte er mit seiner Lesung „Dankeschön“.

Das Publikum erfuhr unter anderem von den Tücken des Lebens, die Hübschens Hauptfigur Schienemann heimsuchen. So zum Beispiel, als er eines Freitags von der Arbeit nach Hause fährt und von einem harmonischen Wochenende träumt. Natürlich kommt alles ganz anders. Anstelle gemütlich Kaffee zu trinken muss er gleich mit seiner Frau zum Einkaufen fahren, denn abends kommt Besuch. „Wir haben ja nichts im Hause“, ist seine Angetraute trotz gut gefüllten Kühlschranks sicher. Dann geht’s Schlag auf Schlag.

Als „Überraschungsgast“ die Schwiegermutter

Ausschlafen ist am Samstagmorgen nicht, denn der Wochenmarkt muss aufgesucht werden, abends steht ein ausuferndes Jazzkonzert auf dem Programm, am Sonntagmorgen müssen die Kinder zum Auswärtsspiel gekarrt werden und nachmittags erscheint als „Überraschungsgast“ die Schwiegermutter. Als abends endlich die ersehnte Tatort-Titelmelodie aus dem Fernseher erschallt, klingelt das Telefon. Wie gesagt, Geschichten die das Leben schreibt.