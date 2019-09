In den August 1941 versetzt

Mit einem Sprung hechtet Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup zum Safe und öffnet ihn mit dem gerade gefundenen Schlüssel. „Ich hab‘ sie“, ruft er freudig und alle aus der Gruppe klatschen. Das war knapp. Der Pastor hält eine Rolle Blätter in die Luft. Es sind Kopien der berühmten Predigt des Bischofs Clemens August von Galen , bekannt als der „Löwe von Münster“. Am 3. August 1941 sprach der Bischof das öffentlich aus, was die Nationalsozialisten verschweigen wollten.

Am vergangenen Wochenende war im Pfarrheim der Kirchengemeinde St. Dionysius der mobile Escape-Room „Der Löwe von Münster“ aufgebaut worden. Entwickelt haben diesen spannenden Escape-Room Matthias Hecking sowie Markus und Winfried Hachmann. Sie sind mit ihm inzwischen in zahlreichen Schulen und Gemeinden gewesen. Mit Theaterwänden, Mobiliar aus den 1940er-Jahren, Volksempfänger, Drehscheibentelefon und weiteren Original-Requisiten wird der Spieler in die Zeit vom August 1941 versetzt.

Er gehört zu einer Gruppe von damals schon verbotenen Pfadfindern, die im Haus ihres Gruppenleiters Karl Kopien der Predigt finden müssen. Der Gruppenleiter ist bereits von der Gestapo abgeholt worden und die Pfadfinder haben nur eine Stunde Zeit, bis die Gestapo im Haus auftauchen wird. Beim Betreten der Räumlichkeit gibt die Nachbarin von Karl schon einmal ein paar Tipps: Karl habe gerne mit Rätseln gearbeitet. Man sollte sich alles genau anschauen und auch im wahrsten Sinne des Wortes begreifen.

Ja, da stehen also die Pfadfinder mit ihren blauen Halstüchern im spärlich beleuchteten Raum. Wo anfangen? Wenn man noch nie in einem Escape-Room war, ist das schon etwas seltsam. Das alte Telefon ist erst einmal tot, wenn man den Hörer abnimmt. Aber im Schränkchen, auf dem es steht, hängen drei Kabel herum. Und es gibt mehrere Löcher, in die man die Stecker einstöpseln könnte. Welche sind also richtig?

Bücher werden durchgeblättert, Zettel gefunden, Postkarten, Zeitungsanzeigen, der Volksempfänger spielt zuerst Marlene Dietrich „Unter der Laterne“. Die Köpfe rauchen, Vermutungen fliegen durch den Raum. Dass alles von außen beobachtet wird, um eventuell auch mal Tipps geben zu können, ist fast völlig vergessen. Die Pfadfinder wollen es schaffen.

Das Telefon ist wichtig. So viel ist klar, aber es läuft noch nicht. Da klingelt es an der Tür. Die Nachbarin reicht eine Tafel mit Buchstaben und Zahlen rein, die Karl ihr zur Aufbewahrung gegeben hatte. Nach etwas Kombinieren kommt die Gruppe jetzt doch weiter. Es machte sich auch schon ein bisschen Verzweiflung breit. Aber nun steigt die Stimmung wieder. Der Pfarrer liegt auf dem Boden und stöpselt das Telefon ein. So geht das Rätsellösen weiter.

Zahlen- und andere Schlösser sind zu öffnen. Zwischendurch hört man Wagen vorbei fahren oder schwere Stiefel poltern. Nur noch wenige Minuten. „Gleich werden wir alle verhaftet“, so der Ausruf. Doch dann öffnet sich das entscheidende Schloss. Ganz zum Schluss müssen die Pfadfinder noch entscheiden, ob sie die Predigtkopien verteilen oder vernichten würden.