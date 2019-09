Gewinnen durch verzichten

Die Veränderung bei Familie Bolte lässt sich an der Anzahl der Gelben Säcke ablesen: Die vierköpfige Familie aus Rheine hat im vergangenen Jahr lediglich vier Gelbe Säcke verbraucht. In diesem Jahr nutzt sie noch den zweiten. Wohlgemerkt: im gesamten Jahr, nicht in einem Monat. Den Wandel eingeleitet hat die Fastenzeit 2017. Statt auf Süßigkeiten, Fleisch oder soziale Medien hat die Familie auf Plastik verzichtet. Und nicht mehr damit aufgehört.

Wie es der Familie gelingt, im Alltag nicht nur den Kunststoff-Gebrauch zu verringern, sondern insgesamt immer weniger Müll zu produzieren, erläuterte Birgitta Bolte bei der Fairen Woche. Im Eine-Welt-Café referierte die 43-Jährige über das Thema „Wertvoll leben ohne Plastik“. Lebensnah zeigte Bolte auf, wie ihre Familie das Verhalten geändert hat – und bot den Zuhörern damit Ideen und Denkanstöße, wie diese ebenfalls anders handeln könnten. Denn eines ist für Bolte klar: „Es muss jeder gravierend etwas ändern, wenn es der Umwelt schnell besser gehen soll.“

Auflisten, was an (Plastik-)Müll anfällt

Bevor die Mutter zweier Töchter im Alter von sechs und zehn Jahren auf ihre Tipps zu sprechen kam, ging sie auf einige Probleme mit dem Plastik ein: Dass Kunststoff aus Erdöl hergestellt wird, gesundheitsschädlich und überall zu finden ist, weil es lange lebt und Menschen es achtlos wegwerfen, es Länder ohne Müllsysteme gibt oder Recycling zu teuer ist. „2050 haben wir mehr Plastik als Fische im Meer“, sagte Bolte.

Wer überlegt, seinen Plastik-Verbrauch zu reduzieren, dem gab die freiberufliche Lektorin zahlreiche Anregungen. Zunächst solle man auflisten, was an (Plastik-)Müll anfällt. Bolte empfahl auch die App „Code Check“, mit der Lebensmittel und Kosmetik auf ihre Inhaltsstoffe gescannt werden können.

Ecosia statt Google

Wie die Umstellung auf ein möglichst plastikfreies Leben gelingen kann, machte Birgitta Bolte an Beispielen aus ihrem Leben deutlich. Als sie vor zweieinhalb Jahren die Online-Suchmaschine anwarf, um nach neuen Möglichkeiten des Fastens zu suchen, nutzte sie noch ganz klassisch Google: „Heute würde ich das unter Ecosia machen“ – eine ökologische Suchmaschine.

Eine wiederverwendbare Alternative zu Papier-Küchenrollen bietet ein altes Geschirrhandtuch, das zerschnitten wird. Das Waschmittel aus der Plastikhülle ersetzen Rosskastanien oder Efeu. Ein Peeling macht sich Bolte aus Kaffeesatz und Öl, ein Deo aus Kokosöl, Natron und Speisestärke und für ein Shampoo bietet sich Roggenmehl als Alternative. Aus alten Zeitungen lassen sich Mülltüten falten. Ihr Make-up stellt die Rheinenserin aus Zimt und Speisestärke her: „Das duftet ein bisschen nach Weihnachten, verfliegt aber ganz schnell.“

Unterm Strich nicht teurer

Viele Dinge verwendet Familie Bolte nicht nur einmal, sondern mehrfach. „Letzten Endes zieht ein bisschen der Minimalismus-Gedanke mit rein“, sagte Birgitta Bolte. Beim Einkauf hat sie sich ebenfalls umgestellt: Lose Ware wird bevorzugt, Verpackungen wie Stoffbeutel oder Dosen für Käse mitgebracht. Eingekauft wird auch im Unverpackt-Laden, wo langlebige Produkte wie Nudeln abgefüllt werden können. „Wir haben auch unsere Ernährung sehr deutlich umgestellt“, sagte Bolte. „Das sind jetzt zu 90 Prozent Bio-Produkte.“

Statt neue Markenkleidung zu kaufen, setzt Bolte mittlerweile lieber auf Secondhand-Ware oder Kleidertauschpartys. Unterm Strich würde die Familie insgesamt nicht mehr Geld ausgeben als früher: „Teurer ist es auf gar keinen Fall geworden.“

Zero-Waste-Gedanke zieht bei Boltes ein

Der Zero-Waste-Gedanke, also möglichst gar keinen Müll zu produzieren, ist bei Boltes eingezogen: „Sich immer wieder hinterfragen. Weniger ist mehr, kann ich nicht auch was weglassen?“ Die Familie schränke sich durchaus ein im Leben: „Aber das ist es wert.“ Für Bolte steht fest: „Wenn wir irgendwo Veränderung wollen, müssen wir bei uns selbst anfangen. Wir können nicht warten, bis in Industrie und Politik etwas passiert.“