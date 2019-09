Wie finden Unternehmen und Auszubildende zusammen? Damit dieses möglichst effektiv geschehen kann, müssen die Wege genau analysiert werden. Das hat das junge Unternehmen „azubi.me“ getan und ein Ausbildungsportal gegründet. Die Idee dazu hatten Oliver E. Henschen und Sandra Tillmann .

Letztere war von der Werbegemeinschaft eingeladen worden, um einen Vortrag zum Thema „Wie tickt die Generation Z?“ zu halten. Rund 3300 Schüler im gesamten Münsterland sind im Netzwerk „azubi.me“ registriert, können Firmen suchen oder auch von Unternehmen gefunden werden.

Empfehlungen von anderen Azubis kommen an

„Jugendliche suchen heute nicht mehr mit Google, sondern mit Youtube“, stellte Tillmann fest. Bei 326 Ausbildungsberufen wissen sie oft nicht, welche Möglichkeiten sie mit ihren Kenntnissen und Fähigkeiten hätten. So sei es schwierig, dass Unternehmen und Auszubildender sich finden.

„Seien Sie authentisch, wenn Sie Ihre Firma in einem Video vorstellen und seien Sie herzlich“, riet Tillmann den Teilnehmern der Veranstaltung. Dann wüssten die Schüler, was in dem Unternehmen auf sie zukomme und würden nicht enttäuscht. Wenn Jugendliche sich in einer Firma nicht wohl fühlten, dann sind sie spätestens nach zwei Monaten ohne weitere Erklärung weg. Sie haben die Auswahl. Was auch gut ankomme bei der Generation Z, seien Empfehlungen von anderen Azubis.

Führungsposition wird oft nicht angestrebt

Welche Wünsche haben Schüler zu ihrem zukünftigen Arbeitsplatz, fragte Tillmann. Während viele Firmen auf flexible Arbeitszeiten umstellen, möchte die Generation Z feste Arbeitszeiten. „Dann lassen die ohne schlechtes Gewissen auch um Fünf ihren Stift fallen und gehen glücklich und zufrieden nach Hause“, beschrieb Tillmann, während die älteren Kollegen in Überstunden den Job erledigen.

Eine Führungsposition mit großer Verantwortung werde oft nicht angestrebt. Zu Anfang werde erwartet, dass sie vom Ausbilder an die Hand genommen würden. Spaß an der Arbeit und genug Zeit für Hobbys und Familie seien der Generation Z wichtig.