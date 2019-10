Wer hat den gestiefelten Kater schon mal reden hören? Und dann noch auf Platt? Diese Möglichkeit bietet der Förderverein Bispinghof am Sonntag (13. Oktober). Ingrid Landwehr und Jürgen Hübschen lesen ab 16 Uhr im Speicher auf dem Bispinghof aus dem Buch „Der gestiefelte Kater redet Platt“.

Ingrid Landwehr hat mit ihrem Buch zwei Leidenschaften miteinander verbunden: die Liebe zum Märchen und zur plattdeutschen Sprache. Die Autorin unterrichtete früher als Lehrerin an der Wichernschule. In fünf ausgewählten Märchen der Gebrüder Grimm und Hans Christian Andersens sind alle Dialoge in plattdeutscher Sprache geschrieben, die Rahmenhandlung aber in hochdeutsch, schreibt der Förderverein in der Ankündigung.

Zweisprachigkeit in den Erzählungen hat einen besonderen Reiz

Einen ganzen Text auf Plattdeutsch zu verstehen würde die Kinder und auch viele Erwachsene heute überfordern, sagt die Autorin. Und die Zweisprachigkeit habe in diesen Erzählungen ihren besonderen Reiz.

Das wird in der Lesung besonders deutlich, wenn Jürgen Hübschen den Kater in plattdeutscher Sprache lebendig werden lässt, während den Erzähltext die Autorin selber liest, wie in diesem Textausschnitt: „Der Kater aber konnte die Gedanken des jungen Mannes lesen und er meinte: Du moss mi nicht dautmaken. Loat mi laiwer een paar Stiewel maken.“

Eintritt ist frei

Oder: „Muorn will se mi in’n Pott stoppen“, klagt der Hahn von den Bremer Stadtmusikanten über seine Bäuerin. „Wi gaoht derdüör un maakt us up’n Patt nao Briämen“, antworten ihm die anderen drei Tiere.

„Welche weiteren Märchen zu hören sein werden? Wir sind gespannt“, schreibt der Förderverein weiter. Der Eintritt zu der Lesung ist frei, Spenden für die Schülerbibliothek der Wichernschule und die kulturelle Arbeit auf dem Bispinghof sind aber willkommen.