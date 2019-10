Die Scheddebröcker Schützenbrüder haben bei ihrer Pfingstmesse gesammelt, später den Betrag aufgestockt und konnten jetzt eine Spende in Höhe von 1000 Euro überreichen: Das Geld kommt dem Hospiz Haus Hannah in Emsdetten zugute. Kassierer Werner Stegemann und Vorsitzender Bernd Nienau übergaben einen Scheck an Dirk Pauly vom Haus Hannah.

Wenn im Scheddebrock Schützenfest ist, sitzt bei dem ein oder anderen Schützenbruder das Portemonnaie etwas lockerer als sonst, schreiben die Schützen im Pressetext. Aber bei all dem Zauber um das Schützenfest und dem Bewusstsein, wie gut es einem geht, nehmen die Schützenbrüder den Ursprung ihrer Bedeutung ernst. Der Begriff kommt ursprünglich vom „Beschützen“.

Kollekte der Pfingstmesse wird gespendet

Die Scheddebröcker hatten sich daher vorgenommen, die Kollekte ihrer Pfingstmesse in jedem Jahr für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr wurde das Hospiz Haus Hannah bedacht. Den bereits über den „Klingelbeutel“ in der Kirche eingesammelten stattlichen Betrag, stockten die Schützen noch einmal aus ihrer Vereinskasse auf.

Wie alle Hospize in Deutschland, muss auch das Haus Hannah einen Teil der Kosten über Spenden abdecken. 250 000 Euro ist das jährliche Spendenziel der Einrichtung in Emsdetten. Pauly bedankte sich und berichtete von der Arbeit im Hospiz. Wer sich näher darüber informieren will, kann das auf der Homepage des Hospizes tun.