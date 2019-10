In der evangelischen Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge herrscht große Bestürzung und Trauer: Ulf Schlien ist völlig überraschend gestorben. Er erlitt in der Nacht auf Montag einen Herzstillstand. Das teilte der Evangelische Kirchenkreis Münster am Montagmittag mit.

Der langjährige Pfarrer für Nordwalde und Altenberge war zuletzt Superintendent im Kirchenkreis Münster. Noch am Sonntag hatte der 57-jährige Theologe in der münsterischen Apostelkirche zur Einführung des neuen Kreiskantors gepredigt. Ulf Schlien war verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Kondolenzbuch liegt aus

„In seinen 23 Jahren als Pfarrer dieser Gemeinde hat er viele Menschen begleitet und geprägt. Es ist unvorstellbar, dass er nicht mehr da ist“, teilte Schliens Nachfolgerin, Pfarrerin Janine Hühne , mit. Die Kirchengemeinde lädt am heutigen Dienstagabend (15. Oktober) zu einer Andacht in die Christuskirche ein. Beginn ist um 18 Uhr.

„Wir wollen als Kirchengemeinde allen, die um ihn trauern, Gelegenheit geben, diese Trauer auszudrücken“, erklärt Hühne. Zu der Andacht sind „alle Menschen, unabhängig von Glauben und Konfession, eingeladen“. „Es wird ein Kondolenzbuch ausliegen, sodass auch ein persönlicher Gruß an die Familie möglich sein wird“, kündigt Janine Hühne an.

Schlien hinterlässt eine große Lücke

Der in Recklinghausen geborene Schlien war erst im Februar 2018 in sein Amt als leitender Theologe des Kirchenkreises Münster eingeführt worden. Seit 1995 und bis dahin war er Pfarrer der Kirchengemeinde Nordwalde-Altenberge. Seit 2009 war er zudem als Assessor des Evangelischen Kirchenkreises Steinfurt-Coesfeld-Borken tätig.

Ulf Schliens Abschied aus Nordwalde und Altenberge im Januar 2018 war mit großem Bedauern begleitet worden. Er hat nicht nur als Pfarrer mit seiner empathischen, zugewandten Art große Lücken hinterlassen. Schlien hatte ein offenes Ohr für die Menschen und war in vielen Bereichen engagiert. Er setzte sich stark in der Flüchtlingsarbeit ein und war Mitbegründer der Runden Tische in Nordwalde und Altenberge. In der Jugendbildungsstätte arbeitete Schlien im Vorstand mit. Als Notfallseelsorger betreute er den Rettungsdienst und die Feuerwehr.