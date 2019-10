Wenn sich eine ehemalige Grundschullehrerin und ein früherer Oberst zusammen tun, dann wird es märchenhaft. Zumindest bei Ingrid Landwehr und Jürgen Hübschen. „Der gestiefelte Kater spricht Platt“ ist der Titel des Buches, aus dem Ingrid Landwehr, die 35 Jahre an der Wichernschule unterrichtete, zusammen mit Jürgen Hübschen im alten Speicher vorlas. Eingeladen hatte am Sonntag der Förderverein Bispinghof .

Märchen, wie „Der gestiefelte Kater“, „Der Wolf und die sieben Geißlein“, „Hans im Glück“ und „Die Bremer Stadtmusikanten“, hatte sich Landwehr ausgesucht. Die wörtliche Rede hatte sie mit Hilfe des Greveners Paul Baumann auf Platt übersetzt. Baumann ist Experte für Plattdeutsch und hat von Südafrika aus die Übersetzungen mit Hilfe der modernen Medien geschickt.

Landwehr mag das westfälische Platt lieber

„Ich möchte die plattdeutsche Sprache hochhalten und den Kindern näher bringen“, erklärte Landwehr den Besuchern der Veranstaltung. Allerdings waren nur Erwachsene an dem Nachmittag im Speicher. Landwehr selbst kommt aus dem Rheinland und hat bei Ausflügen nach Bocholt das westfälische Platt kennengelernt. „Das hat mir noch besser gefallen als das niederrheinische“, erläuterte sie.

Mit „Des Kaisers neue Kleider“ startete die Lesung. Das Märchen zeigt, wie einfach es ist für dreiste Betrüger, eitle Menschen mit einer völlig irren Geschichte an der Nase herum zu führen. Da keiner zugeben will, dass er vielleicht dumm sei, geben alle vor, sie könnten die zauberhaft gewebten neuen Kleider des Kaisers sehen. Nur ein Kind spricht aus, und das in recht robuster Weise auf Platt, was die Erwachsenen höchstens denken, aber nicht sagen.

In der Pause informierte Jürgen Hübschen über sein neuestes Buch „Kur oder Reha“. Darin gibt er seine langjährigen Erfahrungen in einer Reha-Klinik humorvoll weiter.