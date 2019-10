Ein simples Schild kann helfen, Leben zu retten, ist die Gemeinde Nordwalde überzeugt. Deshalb plant sie in Zusammenarbeit mit dem Heimatverein, die Bänke und Rastplätze in den Außenbereichen von Nordwalde mit Notrufschildern zu kennzeichnen. Auf diesen Schildern sind die Notrufnummer und eine gesonderte Notfallkennung angegeben.

Alle Kennungen werden bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Rheine mit den GPS-Daten hinterlegt, schreibt die Gemeinde in einem Pressetext. Im Falle eines Notfalls oder Unfalls können Radfahrer oder Wanderer diese Kennzeichnung bei ihrem telefonischen Notruf angeben. Die Leitstelle kann dann unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Entsendung eines Rettungswagens, zielgenau veranlassen.

Gemeinde bittet um Mithilfe

Bänke und Rastplätze, die vom Heimatverein aufgestellt und gepflegt werden, wurden bereits erfasst. Um auch die Bänke und Plätze kennzeichnen zu können, die in Eigenleistung oder als Nachbarschaftsinitiative errichtet wurden, bittet die Gemeinde um Mithilfe und Meldung. „Nur so kann eine flächendeckende und vollständige Kennzeichnung erfolgen und im Ernstfall Hilfe schneller und effektiver angefordert werden“, teilt die Gemeinde mit.

Entsprechende Meldungen nimmt Sabine Pelken in der Gemeindeverwaltung unter Telefon 92 91 33 oder per E-Mail an pelken@nordwalde.de entgegen.