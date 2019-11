Nordwalde -

Der Nordwalder Wochenmarkt ist seit Kurzem um einen Stand reicher: Thomas Dieckmann bietet samstags frischen Fisch an. Bis um 13 Uhr lässt der Ostbeverner Markthändler seine Fritteuse an. Das heißt: So lange können Kunden heißen Backfisch kaufen. Der kommt so gut an, dass sich zuletzt schon eine Warteschlange bildete.