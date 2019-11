Handarbeiten, wie Nähen und Stricken, sind immer eine große Leidenschaft von Eva Schmidt gewesen. Am Dienstag feierte die Jubilarin ihren 85. Geburtstag. Dazu gratulierten ihr nicht nur die Bewohner des St.-Augustinus-Altenzentrums beim Frühstück. Auch der stellvertretende Bürgermeister Ewald Pölking überbrachte Grüße der Gemeinde und einen bunten Blumenstrauß.

Ursprünglich kommt Eva Schmidt aus Dortmund. Im Jahr 1959 allerdings schon ging sie aus beruflichen Gründen nach Nordwalde. Hier hat sie im Eva-von-Tiele-Winckler-Haus als Säuglingsschwester gearbeitet. Danach war sie in einer Außenwohngruppe tätig. Als schließlich das Haus in ein Behindertenwohnheim umgebaut wurde, hat die Jubilarin dort weiter gearbeitet. Bis zu ihrem 70. Lebensjahr ist sie berufstätig gewesen. Auch in Borghorst hat Eva Schmidt noch vier Jahre in einem Haushalt gearbeitet. Dort hat sie sich besonders im „Armenkreis“ engagiert.

Basteln gehört zu ihren Hobbys

In Nordwalde hat sich die Jubilarin in der evangelischen Frauenhilfe mit ihren Fähigkeiten eingebracht. Die jährliche Weihnachtsfeier hat sie organisiert. Da zu ihren Hobbys auch das Basteln gehört, war immer für eine hübsche Dekoration gesorgt.

Eva Schmidt hat einen Sohn und drei Enkelkinder. Mit diesen zusammen wird am Wochenende noch einmal ein Familienfest gefeiert. Seit zweieinhalb Jahren lebt sie jetzt im St.-Augustinus-Altenzentrum.