Noch mehr Platz für Kreatives

Die ersten Plakate hängen schon im Ort. Denn schon in dreieinhalb Wochen steht der Weihnachtsmarkt an. Am 7. und 8. Dezember locken rund 60 Aussteller, die Weihnachtsmarkt-Rallye und Livemusik die Besucher an. Natürlich stattet der Nikolaus dem Weihnachtsmarkt auch wieder einen Besuch ab.

Die Nordwalder können sich auf viel Altbewährtes freuen, der Standort hat sich aber geändert. Weil zu diesem Zeitpunkt das Rathaus ursprünglich bereits abgerissen werden sollte, hat sich der Weihnachtsmarktverein auf die Suche nach einem anderen Veranstaltungsort begeben. Bei der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule ist er bekanntlich fündig geworden. Auf dem Schulhof und in der Mensa wird der Weihnachtsmarkt nun stattfinden.

Eine gute Zusammenarbeit

Die stellvertretende Schulleiterin Sabine Pieper-Nathaus freut sich darüber: „Wir finden, das ist eine sehr schöne Idee. Der Weihnachtsmarkt passt gut zur Schule.“ Und auch die Verantwortlichen vom Weihnachtsmarktverein sind zufrieden. „Das ist eine sehr schöne Zusammenarbeit“, sagt Birgit Reckfort .

Bevor die Wahl auf die KvG-Gesamtschule fiel, hatte der Weihnachtsmarktverein verschiedene Standorte überprüft. Diese mussten Voraussetzungen erfüllen: Der Boden darf bei schlechtem Wetter nicht zu matschig werden und Anschlüsse für Wasser und Strom sollten vorhanden sein. Das ist bei der KvG-Gesamtschule gegeben.

Rund 60 Anbieter

Der Schulhof und die Mensa bieten zudem etwas mehr Platz, als das Gebiet zwischen Rathaus und Kirche. Deshalb wird der Kreativmarkt in diesem Jahr größer als zuletzt. Es können auch noch weitere Anbieter dazustoßen. „Wir gucken dann, ob das ins Sortiment passt“, sagt Reckfort. „Wir wollen nicht alles doppelt haben.“

Wie immer gilt beim Nordwalder Weihnachtsmarkt: Der Fokus liegt auf dem Kreativmarkt. Drei Viertel der Stände haben Kreatives im Angebot, ein Viertel verkauft Essen und Getränke. Rund 60 Aussteller bieten Kreatives und Kulinarisches an. Arbeiten aus Holz, Textil, Ton oder Papier sind ebenso zu finden wie Vogelhäuschen, die der Heimatverein verkauft. Die Pfadfinder bauen auf dem Schulhof ihre Cafeteria auf. Ponyreiten wird ebenfalls angeboten.

KvG-Schüler helfen mit

Die KvG-Gesamtschule präsentiert sich mit einem Infostand. Der Förderverein der Schule betreibt einen Süßigkeiten-Stand. Die Schüler bringen sich beim Weihnachtsmarkt auch ein. Die angehenden Abiturienten übernehmen den Spüldienst und helfen beim Aufbau.

Der Markt wird weihnachtlich geschmückt. Der Musikzug Hubertus zieht am Samstag circa um 15.30 Uhr gemeinsam mit dem Nikolaus ein. Auf der Bühne stehen an den beiden Tagen unter anderem die Musikklasse der KvG und die Jagdhornbläser. Der Posaunenchor bietet ein kleines offenes Singen an. Die Wichernspatzen und die Singende Gangolfschule mit dem Seniorenchor treten ebenfalls auf. Den Abschluss macht das Cityorchester Greven.

Kita Wichernwald schmückt den Tannenbaum

Den Tannenbaum schmücken die Kinder der Kita Wichernwald am St.-Franziskus-Haus. Der Weihnachtsbaum wird dann zur KvG-Gesamtschule gefahren und nach dem Weihnachtsmarkt zur Kita gebracht.