Was haben Johann Sebastian Bach und Rock‘n‘Roll gemeinsam? Das erfahren die Besucher des Musicals am Sonntag (17. November) um 17 Uhr in der St.-Dionysius-Kirche. Der Projektchor P22, die Mädchenkantorei und die Aufbaustufe von St. Dionysius aus Nordwalde, die Jugendchöre aus Telgte und von St. Dionysius aus Rheine sowie das verstärkte Pfarrorchester aus Nordwalde führen „Krach bei Bach“ auf. Die Leitung haben Thorsten Schlepphorst, Michael Schmitt aus Telgte und Sigrid Ricken aus Rheine inne.

Der „Krach“, der Hintergrund des Musicals, beginnt im Juli 1736: Ein Rektor überlegt, ob er einen disziplinlosen durch einen unmusikalischen Präfekten ersetzen kann. Und das auch noch gegen den Willen des Kantors. Daraus entbrennt ein Streit, der die Gemüter über lange Zeit beschäftigen sollte. Diese und andere auf Tatsachen beruhende Szenen führten 264 Jahre später abermals zu „Krach“.

Bachs Kompositionen als Grundlage

Und zwar im Jahr 2000 zu „Krach bei Bach“, dem preisgekrönten Musical von Rainer Bohm und Gabriele Timm. Die beiden nutzen die tatsächlichen Lebensumstände, wie Krach durch herumtobende Kinder, Dienstherren, die Kirche oder Schüler. Dabei gebrauchen sie die Kompositionen von Johann Sebastian Bach als Grundlage, versehen mit neuen frechen Texten und Elementen der Rockmusik.

Das Stück spielt am 12. August 1736. Bach führte an diesem Tag eine Kantate auf und behandelt darin das Thema vom Pharisäer und Zöllner und meditiert über Reue und Vergebung. Dies provoziert den Schulleiter, der den Text auf sich bezieht. Streit ist programmiert.