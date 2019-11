Sich mit der Angst zu beschäftigen, unbeirrt seiner Passion zu folgen, nicht aufzugeben, sondern weiter zu kämpfen – das alles ist für Titus Dittmann Mut. Der Skateboard-Pionier hielt am Mittwochabend im Forum der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule einen Vortrag zum Thema „Mut ist, wenn man es trotzdem macht“. Dittmann war als Gast des 18. Wirtschaftsforums nach Nordwalde gekommen.

Er sprach viel über seinen persönlichen Lebensweg und weniger über das Skateboarden an sich oder die „skate-aid“-Initiative der Titus-Dittmann-Stiftung. Von dem Trip mit seiner Frau durch die Sahara über die Anfänge als Lehrer, die Gründung einer Skateboard-AG und den Entschluss, den Lehrer-Job aufzugeben, um als Unternehmer zu arbeiten bis zur wirtschaftlichen Krise seiner Firma und der Rückkehr zum Familienunternehmen. Anhand verschiedener Stationen seines Lebens erläutert Dittmann den Gästen, was für ihn Mut ist.

Nicht strikt dem Businessplan folgen

Zentral ist für ihn dabei die Beschäftigung mit der Angst. „Mut ist, wenn man es trotzdem macht. Und damit meine ich nicht Leichtsinn“, sagte Dittmann. „Aber es gibt eine Menge Sachen, wo wir Angst vor haben, und wo wir Mut brauchen.“ Für den 70-Jährigen ist es mutig, sich mit der eigenen Angst zu beschäftigen. Er hält das aber für notwendig: „Unnötige Angst ist die größte Handbremse im Leben“, sagte er und schob hinterher: „Die andere Angst lässt uns lange leben.“

Er ermutigte die Zuhörer, nicht strikt einem Businessplan zu folgen. Wenn sich drei Monate nach dessen Erstellung die Voraussetzung geändert hätten, müsse man den Plan zerreißen. „Man muss lockerer mit dieser Angst vor der Zukunft umgehen“, sagte Dittmann und forderte zu mehr „kölscher Mentalität“ auf: „Die sagen: Et hätt noch immer jot jejange.“

Skateboarden als Kampf gegen sich selbst

Dittmann geht es immer wieder um die Balance – zwischen Optimismus und Pessimismus, aber auch zwischen selbstbestimmtem und fremdbestimmtem Lernen. Auf Letzteres ging der Unternehmer gleich zu Beginn seines Vortrages ein. Skateboarden sei eine selbstbestimmte Sportart: „Das ist ein Kampf gegen sich selbst.“

Heute würde den Kindern erwachsenenfreie Zeit fehlen, sie seien dauernd fremdbestimmt: „Das Gleichgewicht zwischen selbstbestimmtem und fremdbestimmtem Lernen ist aus der Balance geraten. Ich kämpfe für die Balance.“ Denn ein „brennendes“ Herz, Begeisterung spüren, das könne man nicht fremdbestimmt lernen.

Dittmann sieht sich nicht als Überflieger

Wie wichtig ihm Selbstbestimmtheit ist, lernte Dittmann in der „härtestens Zeit seines Lebens“. Als er fremdbestimmt war, weil sein Unternehmen in die Krise gerutscht war. „Wir haben nachgedacht, was wollen wir eigentlich im Leben“, sagte er über sich und seine Frau und die Einstellung zum Haus mit Garten, den Autos, der Firma. „Brauchen wird das alles? Warum hängen wir daran? Wenn wir daran hängen, haben wir Angst.“

Also habe er sich innerlich von all dem gelöst. Um komplett selbstbestimmt, mit Spaß in die Zukunft gehen zu können. Der Unternehmer sagt von sich selbst, er sei kein Überflieger: „Ich habe unheimlich viel Schiss.“ Aber wer sich mit sich selbst beschäftige, könne entscheiden, ob er Angst haben müsse. „Keine Angst zu haben, ist das Geilste, was es gibt.“

Die Familie Dittmann hat nicht alles verloren. Doch seit dieser Erfahrung sei er angstfrei, sagte der Unternehmer: „Seitdem weiß ich, wie schön das ist.“ Seine Taktik, um Versagensängste zu vermeiden, sind kleine Schritte: „Man kriegt Angst, wenn man sich so hohe Ziele steckt. Die Ziele immer wieder höher zu schieben, ist in meinen Augen ein super System.“