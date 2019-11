Nordwalde -

Nur wenige Tage war Joana Ewuntommah in Nordwalde, aber die Zeit reichte für einen kurzen Besuch in der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Dabei konnte sie auch in diesem Jahr im Beisein von Vertretern der Schule und des Freundeskreises Ghana eine Zusage über 1800 Euro für die alljährliche Weihnachtsfeier der Kinder in Damongo mitgeben.