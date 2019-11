In der Kita Wetterhäuschen wurden nun 21 Mehrfachspender des DRK- Ortsverbandes geehrt. „Dass Blutspender 100 Mal zu Terminen erscheinen, bin ich ja gewohnt. Doch 125 Mal zu spenden, dass beeindruckt mich wirklich ganz besonders“, betonte Elke Borgmeier , Blutspendebeauftragte des DRK-Ortsvereins bei ihrer Begrüßung der Blutspender. „Ich bin richtig stolz auf alle, die regelmäßig den Weg zu den Spendeterminen finden.“

Auf stolze 125 Blutspenden – viermal jährlich ist das Maximum – bringen es Jürgen Bröker und Manfred Peters. Bröker erlaubt dem Roten Kreuz seit 43 Jahren, seinen Lebenssaft zum Wohle verletzter und kranker Menschen abzuzapfen.

„Zunächst einmal macht man ja das, was die Eltern vorleben“, sagt er. So ging er mit 18 Jahren das erste Mal mit zu einem Termin. Erst später begriff er so richtig, dass Blutspenden Leben retten kann.

„Als ich bei der Bundeswehr war, gab es mal einen schweren Unfall“, erinnert sich Bröker. „Uns wurde allen nahe gelegt zu spenden. Dabei wurde mir erst richtig bewusst, wie wichtig das eigentlich ist“.

Solange er gesund bleibt wird Bröker weiter zur Blutspende gehen. „Man hilft Menschen und es tut auch nicht weh“, sagt er.

Manfred Peters gehört seit 40 Jahren zu den Lebensrettern. „Ich wollte von Anfang an anderen Menschen helfen“, sagt er. Nur aus gesundheitlichen Gründen musste er eine zeitlang aussetzen,

„Als Anerkennung gibt es eine Urkunde, eine Info-Broschüre zum Thema und einen Umschlag mit Gutscheinen aus den Reihen der Werbegemeinschaft. Die Gutscheine sind vom Ortsverein gesponsert “, erklärte die Blutpendebeauftragte, die an diesem Abend den Ortsvereins-Vorsitzenden Christoph Brodesser vertrat. zudem überreichte Borgmeier gemeinsam mit der Kita-Leiterin Elisabeth Fleige allen Spendern eine Anstecknadel.

Für 100 Mal Blutspenden wurden Christoph Beenen, Gisela Flothkötter, Peter Höffker und Hubert Terlutter geehrt.

75 Mal spendeten Petra Evert und Udo Langener, 50 Mal Marcel Beulker, Stefan Borgmeier Markus Helmes und Dieter Hemsing,

25 Mal kamen Tanja Abeler, Jennifer Höffker, Yvonne Holstegge, Claudia Kiwitt, Daniela Kohne, Herbert Schmidtker, Michael Stegemann und Petra Stegemann sowie Nikolaus Wewel zur Blutspende.