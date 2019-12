Paketweise Kaffee, Nudeln, Zucker, Mehl stapelten sich in den Kisten. Aber auch Honig, Soßen, Tee, Schokolade, Kakao und Plätzchen kauften die Menschen am Freitag und Samstag ein, um sie der Aktion „Ein Pfund mehr“ zu überreichen. Die Pfarrcaritas der Kirchengemeinde St. Dionysius sammelte auf dem Parkplatz zwischen K&K, Lidl und Aldi wieder Lebensmittel für die Tafel in Greven. Dorthin fahren auch bedürftige Nordwalder Bürger, um sich mit günstigen Lebensmitteln zu versorgen.

Sogar an die Haustiere von Menschen, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind, wurde gedacht. Schließlich wäre es ja traurig, wenn der treue Begleiter aus Geldmangel nicht mehr versorgt werden könnte. Also gab es auch eine Kiste, in der sich Futter für Hunde stapelte.

Auch Nikoläuse und Weihnachtsplätzchen werden besorgt

Seit gut zehn Jahren sammelt die Pfarrcaritas jetzt schon Grundnahrungsmittel für die Tafeln. Immer zum ersten Advent stehen Mitglieder der Kirchengemeinde auf dem Parkplatz. „Heute morgen hielt sich der Kundenansturm noch etwas in Grenzen“, erzählten die fleißigen Sammler am Samstag. Aber es sei in der Früh schließlich auch noch ziemlich frostig gewesen. Dann aber spendeten die Nordwalder wieder großzügig.

Nicht nur pfundweise in Form von Nudeln, Margarine oder Tee, auch die Spendendosen wurden reichlich gefüllt. Mit dem Geld wurden dann Saisonartikel wie Nikoläuse aus Schokolade oder Weihnachtsplätzchen besorgt. So kann jeder die Atmosphäre dieser besonderen Zeit spüren.