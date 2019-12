Das Rathaus wird 2020 abgerissen

Das Rathaus steht noch, doch erste Schritte auf dem Weg zum neuen Bürgerzentrum sind gemacht. Bürgermeisterin Sonja Schemmann , Kämmerer Thorsten Menzel und Claus Ufermann , Stabsstelle der Bürgermeisterin, blickten bei einem Gespräch auf das Verfahren zum Neubau des Bürgerzentrums. Fragen und Antworten zum Thema.

► Wie ist der aktuelle Stand? Der Gemeinderat hat am 24. September 2019 entschieden, welches Vergabeverfahren für den Bau des Bürgerzentrums angewendet wird. Die Planungsleistungen werden in einer Gesamtvergabe ausgeschrieben. Dafür wird ein Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb durchgeführt. Die Leistungsbeschreibung wird aktuell erarbeitet. Darin ist beispielsweise festgehalten, wie groß die Büros und wie viele Besprechungsräume gebaut werden sollen. Sowohl die Verwaltungsmitarbeiter als auch die Bürger und die Politiker sind dazu bereits zu Workshops zusammengekommen.

► Wann zieht die Gemeindeverwaltung um? Der 20. Dezember (Freitag) ist der letzte Tag, an dem die Verwaltung im Rathaus zu erreichen ist. Danach findet der Umzug in die Übergangslösungen an der Bispingallee statt. Ab dem 6. Januar (Montag) steht das Einwohnermeldeamt dort, wie der gesamte Fachbereich III, Ordnung und Soziales, für die Bürger offen. Ab dem 7. Januar (Dienstag) sind alle Verwaltungsmitarbeiter wieder zu erreichen. Der Fachbereich III zieht in die ehemalige Flüchtlingsunterkunft. Die Mitarbeiter der anderen Fachbereiche kommen in Containern auf einer Fläche neben dem evangelischen Friedhof unter.

► Wie wird das Bürgerzentrum aussehen? Das ist unklar. Der Bebauungsplan gibt vor, dass das Gebäude maximal dreigeschossig gebaut wird und ein Dach mit einer Neigung zwischen 20 und 45 Grad hat. In der Leistungsbeschreibung kann der Gemeinderat weitere Vorgaben festlegen. Die Politiker können zum Beispiel entscheiden, ob es ein Glasbau werden soll, dass die Außenwand nicht aus Holz sein darf oder alles offen lassen.

Orientieren könnten sie sich bei den Festsetzungen an dem Bebauungsplan „Ortsmitte“, der den Bebauungsplan für das Bürgerzentrum umgibt. Beachtet werden sollte bei der Frage nach dem Standort, dass das Bürgerzentrum gut zu erreichen ist und Veranstaltungen wie die Kirmes oder der Wochenmarkt weiter möglich sind.

► Wie groß wird das Bürgerzentrum? Das hängt schlussendlich davon ab, wie die Entwürfe der Architekten aussehen. Klar ist, dass mindestens 1275 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Das geht aus dem Raumprogramm hervor. Darin ist festgehalten, wie viele Büroräume, Toiletten und Werkräume sowie Besprechungsräume benötigt werden und wie groß diese mindestens sein müssen.

Die Gemeindeverwaltung benötigt insgesamt 1124 Quadratmeter. Viele Räume davon können auch für das Begegnungszentrum genutzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass diese Räume, etwa der Sozialraum oder das Erste-Hilfe-Zimmer, auch samstags oder sonntags, wenn die Verwaltung geschlossen hat, zugänglich sind, also separat abgeschlossen werden können.

Vorgabe für die Fördergelder ist, dass 40 Prozent der Gesamtfläche für das Begegnungszentrum sind. Ausschließlich dafür werden 102 Quadratmeter eingeplant. Hinzu kommen 49 Quadratmeter für den Jobcenter und die Polizei, die ebenfalls Büros im Bürgerzentrum beziehen werden. Es handelt sich jeweils um Mindestgrößen.

Zu den 1275 Quadratmetern Nutzfläche kommen noch die Technikfläche und Verkehrsfläche, also Flure oder der Aufzug sowie die Konstruktionsgrundfläche, also die Wände.

► Wie teuer wird das Bürgerzentrum? Die Gemeinde rechnet mit Kosten von circa 8,2 Millionen Euro für die Planung und den Bau des Bürgerzentrums. Die Gemeinde erhält Fördergelder in Höhe von etwa 3,171 Millionen Euro, die grob von den 8,2 Millionen Euro abgezogen werden können. Einen Teil der Fördergelder hat die Gemeinde schon abgerufen: 160 000 Euro in 2018. In diesem Jahr sind es 142 000 Euro.

Die Gemeinde will zwei Darlehen in Höhe von jeweils zwei Millionen Euro mit einer Laufzeit von 30 Jahren aufnehmen. Sie kalkuliert mit Ausgaben von 136 650 Euro für das Jahr 2023. In der Folgezeit verringert sich der Betrag jährlich. Der Abschreibungszeitraum beträgt 60 Jahre.

Immer mal wieder taucht die Summe von circa 10,5 Millionen Euro im Zusammenhang mit dem Bürgerzentrum auf. Dabei werden Ausgaben für die Jahre 2012 bis 2018 und Ansätze für 2019 bis 2023 zusammengerechnet. Die Summe lässt sich aber nicht einfach auf das erste gescheiterte und das zweite Verfahren aufteilen.

Denn beispielsweise das Raumprogramm oder das Integrierte Handlungskonzept wurden für die Vorbereitung des Förderantrags benötigt – und damit sowohl für das erste als auch das zweite Verfahren. Die Ausgaben von 43 000 Euro für ein Beraterteam im Zuge des Vergabekammer-Verfahrens hingegen lassen sich eindeutig dem ersten Verfahren zuordnen.

► Wann wird das alte Rathaus abgerissen und angefangen, das Bürgerzentrum zu bauen? Wahrscheinlich im zweiten Quartal 2020 werden die ersten Bagger anrollen. Wenn das Rathaus abgerissen wird, werden auch Mitarbeiter der LWL-Archäologie für Westfalen anwesend sein.

Spätestens Mitte 2021 muss mit den Bauarbeiten für das Bürgerzentrum begonnen werden. Denn spätestens am 31. Dezember 2022 muss das Bürgerzentrum fertig sein. Das liegt an dem Zeitraum für die Fördergelder. Die Gemeinde geht von einer Bauzeit von mindestens 18 Monaten aus.

► Was passiert als nächstes? Allen voran der Umzug der Verwaltung. Die Kommunalpolitiker wollen noch mal zu einem Workshop zusammenkommen, ehe sie im Rat über die Leistungsbeschreibung entscheiden. Der Entwurf dafür wird voraussichtlich nicht vor Ende Januar vorliegen. Der Workshop findet danach statt. Wenn die Leistungsbeschreibung fertig ist, können Architekturbüros aufgefordert werden, Entwürfe zu erarbeiten.