In der Nordwalder Einsatzstelle der Reisevereinigung Borghorst gab es am Samstag für Besucher 60 Brieftauben zu sehen. Die Taubenzüchtervereine „Flotte Flieger“, „Meerbote“ und „Gut Flug“ Nordwalde sowie „Gut Flug“ Reckenfeld hatten zur Ausstellung ihrer besten Vögel in Benni‘s Wirtshaus eingeladen. Alle zwei Jahre ist einer der vier Vereine Organisator der Veranstaltung. In diesem Jahr führte „Meerbote“ unter Heinz Holländer die Regie.

Holländer nahm zusammen mit Bürgermeisterin Sonja Schemmann auch die Siegerehrung vor. In der Gesamtkategorie Standardvogel Männchen siegte Jürgen Weischer. Bei den weiblichen Standardvögeln hatte Alfons Mantke die Nase vorne. Beide sind von „Gut Flug“ Nordwalde. In der Ausstellung waren je Verein fünf Leistungstauben, drei alte Vögel, drei Jährige und vier junge Weibchen zu sehen.

„Wichtig für die Taubenzüchter ist, dass es einen festen Stamm der Interessierten gibt, auch wenn sie vielleicht selber nicht mehr züchten“, bekräftigte Schemmann, deren Mann früher auch mal Taubenzüchter war. Sie komme jedes Mal gerne zur Ausstellung der Brieftauben, versicherte Schemmann.

Nach der Preisverleihung saßen zuerst einmal alle Mitglieder bei Kaffee und Kuchen zusammen. Ein Rundgang durch die Ausstellung folgte. Später fand noch eine Versteigerung von sechs Tauben und drei Gutscheinen für Jungtauben statt. „Die Qualität der Schlaggemeinschaften, die die Tauben zur Verfügung stellen, lädt hoffentlich zum Mitsteigern ein“, motivierte Holländer die Besucher.