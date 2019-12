Kinder pflanzen Setzlinge

Gummistiefel und Matschhosen – die Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Wichernwald waren auf jeden Fall besser gerüstet als die meisten Erwachsenen. Am Montagnachmittag hat der Nachwuchs zusammen mit Bürgermeisterin Sonja Schemmann und Katrin Bertling , Leiterin der Kita Wichernwald, 20 junge Bäume gepflanzt.

Das neue Gebäude der Kita Wichernwald ist bekanntlich inzwischen fast fertig. Um den Verlust der Bäume auszugleichen, die für den Neubau gefällt werden mussten, hat die Gemeinde beschlossen, am ehemaligen Grillplatz 330 Laubbäume zu pflanzen. „Wir haben da Eichen, Linden, Rotbuchen und Hainbuchen“, erklärte Peter Allendorf, dessen Forstbetrieb schon mal vorgearbeitet hatte. In langen Reihen standen die zweijährigen Setzlinge bereits auf dem Waldrandstück. An den Seiten waren Löcher vorgebuddelt worden, in die die Kinder jetzt die kleinen Bäumchen setzten und dann mit Erde wieder zuwerfen durften. Dabei kamen dann auch die mitgebrachten Schaufeln endlich ins Spiel. Rosa, gelb oder blau leuchteten die Schüppen, die sonst eher in einem Sandkasten zum Einsatz kommen. „Und jetzt die Erde gut festtreten“, gab Allendorf noch Anweisung und machte vor, wie das mit dem pflanzen geht. Als Helfer waren auch noch Norbert Schröer, Leiter des Bauhofes, und weitere Angestellte vor Ort. So war die Pflanzaktion ruckzuck erledigt.

„Morgen wird dann noch ein Wildzaun gezogen“, beschrieb Allendorf die weiteren Maßnahmen. Von den 330 Bäumen werden in einigen Jahren die schönsten ausgesucht. Die bleiben dann stehen. Sie müssen zuerst so dicht gepflanzt werden, damit sie gut in die Höhe wachsen, erläuterte Allendorf. „Ich will Baumpflanzer werden“, bekräftigte ein kleiner Junge seinen Berufswunsch und schaufelte noch eine Ladung Erde in das Loch vor ihm. „Auf jeden Fall muss die Kita Wichernwald dann immer mal herkommen und ihre Bäume besuchen“, schlug Sonja Schemmann vor.