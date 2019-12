„Durch die ansteigende Erderwärmung werden Gebiete unbewohnbar“, erläuterte Aktivistin Marlena. „Die Nahrungs- und Trinkwasserversorgung bricht ein und Krankheiten breiten sich weiter aus“, ergänzte sie. „Schon jetzt“, so brachte es die junge Frau auf den Punkt, befänden wir uns in einer noch nie dagewesenen humanitären Krise. „Es braucht den politischen Kampf für Klimagerechtigkeit.“

Steffen und Marlena waren in der Jubi Gäste der jüngeren Generation. Am Vorabend des „Internationalen Tages der Menschenrechte“ präsentierten sich dort zahlreiche Vereine und Gruppierungen aus dem Kreis Steinfurt. Mit Info-Stationen berichteten sie über ihre Projekte und Ideen, die jeweils verschiedene Schwerpunkte setzen. Unter ihnen waren die Arbeitsgemeinschaft Solidarische Welt, der NABU, das Netzwerk Humanität und Bleiberecht, der Verein „Wie wollen wir Leben“ und der Sozialverband VdK .

„Nutzt schon einmal die Zeit vor dem offiziellen Beginn der Veranstaltung, um euch über die zahlreichen Menschenrechts-Aktivitäten im Kreis Steinfurt zu informieren“, appellierte Pfarrer Dr. Reinhold Hemker.

Der VdK-Vorsitzende versteht sich als „Brückenbauer“ unter den Akteuren. Besonders wichtig war ihm und Margret Schepers , Sprecherin des Chores „Signale“, die Unterschriftenaktion „ Forum Menschenrechte “.

„Wir möchten, dass sich alle in diesem Forum kreisweit organisieren und dabei wie bisher in ihren Gruppen aktiv bleiben“, so Schepers. Das Forum sei kein Verein, will aber die Aktivisten auf Kreisebene noch enger zusammenschweißen.

Initiator des Abends unter dem Titel „Gleiche Rechte für alle Menschen in aller Welt“ war der Emsdettener Chor „Signale“, der engagierte Lieder zu Menschenrechts-Themen sang. „Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten“, hieß es im Refrain des ersten Liedes.

„Klimaschutz“ war das ganz große Thema des Abends, Migration der zweite Schwerpunkt. Simone Schulz, Vorstandsvorsitzende des neuen Jubi-Trägervereins „Evangelische Jugendpflege“ begrüßte Ulrich Ahlke , der im August den Verein „Wie wollen wir leben“ aus der Taufe hob.

Er zeigte in seinem Vortrag „Klimaschutz schützt Menschenrechte“ auf, wie verschwenderisch Bewohner der Industrienationen leben. Brauchten die Menschen in Deutschland 1950 noch 14 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf so sind es heute 46 Quadratmeter. Baugebiete wachsen stetig,

2018 wurden europaweit 1,1 Milliarden Flüge gebucht, 222 Millionen davon allein in der Bundesrepublik. „Müssen wir nur mal kurz nach Mallorca zur Party fliegen“ gab Ahlke zu bedenken. Ein Hin- und Rückflug Deutschland-Teneriffa sei so klimaschädlich wie ein Jahr Autofahren.

Es ist von bis zu sieben Millionen Klimaflüchtlingen allein in diesem Jahr die Rede. „Wenn wir keine Änderung unserer Lebensweise herbeiführen, wird das viel Leid über die Menschen bringen“, warnte Ulrich Ahlke.