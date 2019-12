Die ersten Umzugskartons in der Gemeindeverwaltung füllen sich: Nach und nach packen die Rathausmitarbeiter ihre Utensilien zusammen. Denn lange bleiben sie nicht mehr am alten Standort. In einer Woche, am kommenden Freitag (20. Dezember), haben die Verwaltungsmitarbeiter ihren letzten Arbeitstag im Rathaus. Anfang des kommenden Jahres steht der Umzug in die Übergangslösungen an der Bispingallee an. Dort verbleiben die Mitarbeiter, bis das neue Bürgerzentrum gebaut ist.

Während der Fachbereich Ordnung und Soziales in die ehemalige Flüchtlingsunterkunft zieht, wird seit Mittwoch die Unterkunft der anderen Fachbereiche sichtbar. Denn vor zwei Tagen wurden die Container von einer Lkw-Spedition angeliefert. Insgesamt 14 Lkw brachten die 25 Module an ihren neuen Standort neben dem evangelischen Friedhof. Ein entsprechender Kran entlud und platzierte die Büros. Die Container stehen bereits, die Arbeiten daran sind aber noch nicht abgeschlossen. Sie sollen bis zum Wochenende dauern.

37 Mitarbeiter ziehen um

Neben der Bürgermeisterin sind dort ab dem 6. Januar (Montag) die Fachbereiche Zentrale Dienste, Finanzen, die Stabsstelle und das Bauamt untergebracht. Insgesamt ziehen 37 Mitarbeiter um, 25 davon in die Hauptstelle neben dem evangelischen Friedhof. Dort entstehen 14 Büroräume sowie Toiletten, Technikräume und Co. Die Kosten für die Herstellung der Fläche, Verlegung der Versorgungsleitungen und der Container betrugen rund 500 000 Euro, teilt die Gemeinde mit.

Die Container der neuen Hauptstelle an der Bispingallee stehen bereits. Die Arbeiten daran dauern voraussichtlich bis zum Wochenende. Foto: Vera Szybalski

Während die Umzugskisten gepackt werden, werden parallel 3500 Bauakten der Gemeinde digitalisiert. Die Weihnachtsferien werden genutzt, um den Umzug vorzubereiten und durchzuführen. Die Verwaltung bleibt vom 20. Dezember, 12 Uhr, bis einschließlich 4. Januar (Samstag) geschlossen. Die Öffnungszeiten des Meldeamts und die Sprechstunde der Bürgermeisterin entfallen am 4. Januar.

Telefonnummer für dringende Notfälle

In dringenden Fällen, bei Rohrbrüchen und Störungen der öffentlichen Trinkwasserversorgung, ist das Wasserwerk unter Telefon 01 72 / 75 72 52 1 zu erreichen. Das Standesamt kann in dringenden Notfällen unter Telefon 01 63 / 97 24 38 7 kontaktiert werden.

Ab dem 6. Januar (Montag) sind die Verwaltungsmitarbeiter wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten, jedoch in der neuen Haupt- und Nebenstelle an der Bispingallee für die Bürger da.