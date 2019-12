Im Frühjahr wird es losgehen. Dann wird der Spielplatz „Am Speicher“ gebaut. Er entsteht direkt neben der Kita Kleikamp . „Wir haben so geplant, dass der neue Spielplatz mit dem der Kita abgestimmt ist“, erläuterte Tatjana Röttgermann , Mitglied im Vorstand des Fördervereins Nordwalder Spielplätze. Der Förderverein hatte am Donnerstag die Anlieger des Baugebietes zu einer Informationsveranstaltung in die Kita eingeladen.

Anwesend war auch Bürgermeisterin Sonja Schemmann , da Verein und Verwaltung bei Planung und Bau eng zusammenarbeiten. „Der Ansatz im Haushalt 2020 für Spielplätze wurde von 20 000 auf 30 000 Euro erhöht“, erläuterte Schemmann. So sei es auch möglich geworden, dass die Mitarbeiter des Bauhofes, deren Arbeit ja auch verbucht werden muss, den Aufbau selber vornehmen können. „Die wären ganz enttäuscht gewesen, wenn eine Firma das erledigt hätte“, sagte Schemmann. In den Kinderstadtplan, der alle wichtigen Orte für Eltern mit Kindern aufzeigt, ist der neue Spielplatz schon eingearbeitet, erläuterte die Bürgermeisterin.

Trampolin, Slackline und Schaukel

Nach der Vorstellung mit der Möglichkeit für die Anlieger, Fragen und Ideen einzubringen, soll als nächstes schon mal die Drainage gelegt werden. Abgeräumt wurde das Gelände bereits. „Die Spielgeräte sind aus Robinienholz“, beschrieb Röttgermann. Sie hatte Fotos dabei, was Kinder und Eltern demnächst auf dem Spielplatz „Am Speicher“ erwartet. So gehört ein ebenerdiges Trampolin dazu und eine Slackline. Das Hauptgerät bietet viel Möglichkeiten zum Klettern. Die Schaukel wird von Kindern jeden Alters nutzbar sein. In einer Schaukel können ein Kleinkind und ein Erwachsener oder ältere Geschwister gegenübersitzend gleichzeitig schaukeln.

Der Wall an der Grundstücksgrenze wird auf jeden Fall bleiben. Dort spielten die Kita-Kinder auch immer am liebsten. Zur Straße hin wird er wohl zur Sicherheit mit einem Zaun abgegrenzt werden. Der Zugang zum Spielplatz erfolgt vom Speicher aus. Noch vor den Sommerferien soll dann alles fertig sein.