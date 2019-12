Wer sehen möchte, was sich schon alles verändert hat, muss einen Blick ins Innere wagen. Im Haupthaus auf dem Bispinghof haben Ehrenamtliche in unzähligen Arbeitsstunden einiges bewegt, seitdem die Bürgerstiftung den Gräftenhof 2012 gekauft hat. Die gesponserte Küche ist eingebaut, Heizungen und Fenster sind erneuert worden, die Toiletten wurden modernisiert und Brandschutzmaßnahmen umgesetzt. Doch das ist noch längst nicht alles, was sich in dem „Gelben Haus“ verändern soll.

Die Bürgerstiftung Bispinghof, der Heimatverein, die Gesellschaft für biografische Kommunikation und die Gemeinde Nordwalde arbeiten zusammen, um ein Projekt auf dem Bispinghof voranzutreiben: Das Obergeschoss des Haupthauses soll zu einem Begegnungszentrum ausgebaut werden. Dort sollen Biografien von Menschen unter dem Motto „Menschen und ihre Geschichten, gestern, heute und zukünftig“ im Mittelpunkt stehen. Das Projekt hat den Namen „Schaufen­ster Heimatmuseum “.

Kosten belaufen sich auf etwa 700 000 Euro

„Es gibt kein Heimatmuseum oder Heimathaus, welches eindeutig biografisch ausgerichtet ist. Der Bispinghof möchte das sein, eine identitätsstiftende Einrichtung für den Ort Nordwalde und das Münsterland.“ So hat Roswitha Krusch-Oest, die Vorsitzende der Bürgerstiftung, das Projekt in einer Voranfrage für einen Förderantrag beschrieben. Um den Ausbau des Obergeschosses stemmen zu können, sind die Stiftung, die Vereine und die Gemeinde auf Fördergelder angewiesen. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf etwa 700 000 Euro.

Der Bispinghof Foto: Vera Szybalski

Die Nordwalder haben eine Voranfrage zur Förderung nach dem Landesprogramm „Heimat.Zukunft.Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet.“ gestellt. Vom zuständigen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen und der Bezirksregierung Münster haben sie positive Rückmeldungen erhalten.

Damit die Fördergelder fließen, muss ein Eigenanteil von zehn Prozent gestemmt werden. Um die benötigten 70 000 Euro einzusammeln, werben die beteiligten Institutionen und Vereine um Spenden. Ein Teil davon kann durch Eigenleistung erbracht werden. Die Spender sollen später vor Ort genannt werden. Wie das genau aussehen soll, steht noch nicht fest.

Ein biografisches Heimatzentrum

„Wir sehen darin einen Mehrwert für den Ort“, sagt Bürgermeisterin Sonja Schemmann über das „Schaufenster Heimatmuseum“. „Das ist künftig ein Alleinstellungsmerkmal, weil es kein typisches Heimatmuseum ist.“ Der Bispinghof soll zum biografischen Heimatzentrum mit Wechselausstellungen werden.

Bislang ist das Heimatmuseum noch im alten Schulgebäude untergebracht, wegen Baumängeln ist der Zutritt allerdings verboten. Bereits seit vielen Jahren sucht der Heimatverein nach einem neuen Standort. Der Bispinghof war immer die favorisierte Lösung.

Gespräch zwischen den Generationen

Der Fundus des Heimatmuseums soll künftig auf dem Bispinghof für Impulse bei „Gestern und Heute“-Gesprächen zwischen den Generationen sorgen. „Wir schaffen einen Ort des Dialogs“, sagt Matthias Grenda von der Gesellschaft für biografische Kommunikation. Menschen, die mit den vorhandenen Gegenständen von „Gestern“ auch heute noch etwas erzählen können, sollen aktiv eingebunden werden. Grenda macht das an einem Beispiel deutlich: „Wem haben die Schuhe gehört, wem die Truhe? Das ist spannender, als wenn da nur eine Truhe steht.“

Roswitha Krusch-Oest in der Küche des Haupthauses. Foto: Vera Szybalski

„Durch angebotene Veranstaltungen des Fördervereins des Bispinghofes und durch die Nutzung vieler weiterer Vereine gewinnt dieses Gelände an immer größerer Bedeutung und erreicht eine Strahlkraft in die gesamte Region hinein“, hatte Sonja Schemmann in der Stellungnahme zum Förderantrag geschrieben. „Um das zu stärken, ist es notwendig, das Obergeschoss des ‚Gelben Hauses‘ um- und auszubauen und das gesamte Haus barrierefrei zu erschließen.“

Unterstützung wird benötigt

Vor knapp einem Jahr haben die beteiligten Institutionen und Vereine mit dem Projekt begonnen. Sie hoffen, dass sie im ersten Quartal 2020 den kompletten Förderantrag stellen können. Denn 2021 muss das Projekt eigentlich abgeschlossen sein. Doch zunächst benötigen die Institutionen und Vereine Unterstützung. „Das ist eine Chance für Nordwalde, die wir uns nicht entgehen lassen sollten“, sagt Krusch-Oest.