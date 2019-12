Der Rohbau ist fertig. Den Rest müssen die künftigen Besitzer in Eigenarbeit erstellen. Am Samstag setzte der Heimatverein in zehn Meter Höhe den von Anke Keukenbrink aus Weiden geflochtenen Korb für ein Storchennest auf den verzinkten und lackierten Pfahl. „Der hält ewig“, versicherte Werner Dirksen , Vorsitzender des Heimatvereins. Insgesamt 2500 Euro hat die Aktion gekostet.

Der Pfahl war vor einer Woche zwei Meter tief im Boden versenkt und einbetoniert worden. Mitten auf der Streuobstwiese beim Hof Iker lädt die Storchenbehausung im Frühjahr hoffentlich ein Paar der imposanten Vögel zum Nisten ein. „Wir haben uns die Gegend angeschaut, ob sie für einen Nistplatz geeignet ist“, erläuterte Kerstin Panhoff , Vorsitzende des Nabu-Kreisverbandes. Futter müsste eigentlich genug zu finden sein. „Der Bachlauf ist renaturiert und es sind auch schon öfter Störche hier gesehen worden“, so Panhoff.

Von den Rieselfeldern bei Münster und aus dem Zoo Rheine, wo es eine größere Kolonie gibt, kommen jedes Jahr Störche und suchen auf den Wiesen und Äckern nach Kleingetier. Frösche, Heuschrecken, Käfer, Mäuse, Maulwürfe und Küken von Wasservögeln gehören zu ihrem Speiseplan.

Altes Heu und durchlässiges Häcksel wird jetzt noch als Grundlage in den Korb gefüllt. Den Rest müssen die Störche selber machen. „Wichtig ist, dass alles wasserdurchlässig ist, damit die Jungstörche bei Regenwetter nicht in einer Wanne voller Wasser sitzen und ertrinken“, betonte Panhoff. Jetzt darf man auf das Frühjahr gespannt sein.