Richtig gut wussten die knapp 50 Kinder schon Bescheid über das Land, dem in diesem Jahr die Sternsinger-Aktion gilt. Das Motto lautet „Frieden! Im Libanon und weltweit“. Dazu hat der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ein Spiel entwickelt, bei dem es zahlreiche Fragen zum Thema Religion und Libanon zu beantworten gab. Ähnlich wie bei der ZDF-Rateshow für Kids „1, 2 oder 3“ mussten sich die Kinder im Pfarrsaal entscheiden, auf welches der drei auf dem Boden aufgeklebten Felder sie sich stellen wollten. Fast immer sprangen sie auf die richtige Nummer.

Zwischen drei und 13 Jahre sind die Kinder alt, die am Sonntag die Vorbereitung auf die Sternsinger-Aktion im Januar mitmachten. „Wir haben dafür in den Grundschulen Werbung gemacht und auch in der Zeitung“, erzählten Anna Hugemann und Sarah Subelack vom Sternsingerteam.

Ursprünglich gehörten sie einmal zu dem Sachausschuss Jugend, den es jetzt aber nicht mehr gibt. Daraus sei dann das Sternsingerteam entstanden. Hier machen noch Leonie Kellermann , Pia Goldschmidt, Theresa Schmitz und Sina Henrichmann mit. Das Team organisiert jedes Jahr die Vorbereitung auf die Aktion.

„Es dürfen sich gerne auch noch spontan Kinder entscheiden, bei der Sammelaktion mitzumachen“, bekräftigten beide. Bei 28 Gebieten und drei Königen, die schließlich zusammen gehören, bleiben ansonsten Gebiete übrig. Melden kann man sich bei Sarah Subelack, Telefon 0151/20 70 74 88, oder Leonie Kellermann, Telefon 0170/2 98 78 72.

Nach den Spielen ging es ans Kronen basteln. Goldpapier auf Pappe und zahlreiche Glitzersteine wurden zu Königskronen geklebt. Dabei waren besonders die Mädchen nicht zimperlich und verliehen ihren Kronen mit üppigem Schmuck das edle Aussehen. Schließlich waren die Gewänder, die dann noch verteilt wurden, auch nicht gerade graue Massenware. „Die wurden vor einigen Jahren gespendet“, erzählt das Sternsingerteam.

Gold, grün- und rotsamtig schimmerten die Stoffe. Verziert mit Silbersternen und goldener Brokatspitze werden die Kinder prächtige drei Könige in den Umhängen abgeben.

Zum Schluss wurden noch die Gebiete verteilt und die Eltern holten ihre Kinder wieder ab.