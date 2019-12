Nicht alle müssen Leseratten sein

Die ersten greifen zur Schere, andere stürmen an die Computer, wieder andere suchen im Aktenordner nach Formatvorlagen: Die Schüler der Klasse 6.4 verteilen sich an diesem Montagmorgen überall in der Bücherei der Kardinal-von-Galen-Gesamtschule. Ihre Aufgabe: Arbeit am sogenannten Lapbook. Alle Sechstklässler erstellen ihr eigenes Lapbook rund um ihr Lieblingsbuch. Es entstehen Klappenbücher, in denen die Schüler Inhaltsangaben, besondere Textstellen und Figuren oder einen Buchsteckbrief festhalten.

„Das ist eine ganz nette Art, wie Kinder sich Bücher erschließen können“, sagt Esther Kolletzki , Didaktische Leiterin an der KvG-Gesamtschule und eine von vier Deutschlehrerinnen des sechsten Jahrgangs. Bei der Methode werden die Schüler geleitet, es gibt Formatvorlagen und Hilfestellungen, wie beispielsweise eine Inhaltsangabe gemacht wird. „Das ist schön, die Schüler fangen an, sehr individuell über ihr Buch nachzudenken.“

Unterrichtsreihe ist in den Vorlesewettbewerb eingebettet

Auf den Tischen in der Bücherei liegen Bücher wie „Hände weg von Mississippi“, „Ein Hund fürs Leben“ oder „Das magische Baumhaus Band 6 – Gefahr am Amazonas“. Die Schüler haben ihr Lieblingsbuch ausgewählt. In Gruppen arbeiten sie nun am Lapbook. Eingebettet ist die Unterrichtsreihe in den Vorlesewettbewerb. Dabei lesen die Schüler aus ihrem Lieblingsbuch vor. Die Lapbooks werden später präsentiert. Die Schüler, die die zehn besten Lapbooks erstellt haben, dürfen im Anschluss an einem Workshop in der Kulturwerkstatt in Altenberge teilnehmen.

Eine Beispielarbeit liegt in der Bücherei zur Orientierung aus. Foto: Vera Szybalski

Die Unterrichtsreihe zielt nicht nur darauf ab, dass die Schüler beim Vorlesewettbewerb gut abschneiden. Die Lehrer legen einen Fokus auf das Training der Lesefertigkeiten. Die Kinder erlernen Strategien, wie sie ihr Lesetempo und die Lesegenauigkeit erhöhen können. Denn: Nur ein guter Leser kann einen Text verstehen. Die aktuelle Pisa-Studie zeigt, dass viele deutsche Schüler Probleme mit dem Lesen haben. Jeder fünfte Neuntklässler kann gerade mal auf Grundschulniveau lesen.

Auf dem Weg zur „Leseschule NRW“

Esther Kolletzki und ihre Kollegin Kerstin Reitenbach , Fachkonferenzvorsitzende für das Fach Deutsch, haben an einer einjährigen Fortbildung der Bezirksregierung Münster und des Lese- und Schreibzentrums der Universität Münster teilgenommen. Dabei haben sie Strategien gelernt, wie Schüler zu besseren Lesern werden können. Damit sind erste Schritte auf dem Weg zur „Leseschule NRW“ gemacht, einem Projekt des bundesweiten Forschungsprogramms „Bildung durch Sprache und Schrift“ (BiSS).

„Hier ist universitäres Wissen super verankert mit Schule. Da wird Expertenwissen direkt an Lehrer weitergegeben“, sagt Kolletzki. „Wir haben neue Methoden kennengelernt, um Kinder zum Lesen zu führen.“ Kolletzki und Reitenbach fungieren jetzt als Multiplikator für ihre Kollegen an der KvG, aber auch anderen Schulen, wie den Grundschulen.

Die Schere hat sich weiter geöffnet

Es geht dabei vorrangig um Lesefertigkeiten. Diese sollen künftig im fünften und sechsten Jahrgang verstärkt trainiert werden. Die Schüler sollen möglichst fehlerfrei und in einem bestimmten Tempo lesen können. Denn Lesen und Textverständnis brauche man für alles, sagt Kolletzki. Noch eine Erkenntnis aus der Pisa-Studie: Die Schere zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Schülern hat sich weiter geöffnet.

Das Lese-Training könne nicht den Eltern überlassen werden, sagt Kolletzki: „Die Schere zwischen bildungsbewussten und bildungsfernen Elternhäusern geht auseinander.“ In Sachen Bildungsgerechtigkeit seien die Schulen, die Gesamtschulen besonders, gefordert. „Es geht nicht darum, dass ein Kind zur Leseratte wird, sondern dass man weiß, das Kind hat die Lesetechniken drauf“, sagt Kolletzki.

Das Lapbook kann ein Weg dabei sein. Den Schülern gefällt die Arbeit daran, hat Esther Kolletzki festgestellt: „Auch die nicht so leistungsorientierten Schüler springen unheimlich gut darauf an.“