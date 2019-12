Das traditionelle Abschlusskonzert des Kiepenkerlchors Nordwalde findet am morgigen Samstag (28. Dezember) in der Cafeteria des St.-Augustinus-Altenzentrums statt. Nicht nur die Bewohner, sondern auch Besucher und Gäste von außerhalb sind willkommen, um die plattdeutschen Lieder und Geschichten zu hören.

Der Chor wird die Gäste mit neuen Liedern überraschen. Lieder, wie „Dat aolle Gasthues bi us inne Buerschupp“ und „Breng us nen Korn “, haben die Sänger unter ihrem Leiter Michael Jahn einstudiert. Verstärkt hat sich der Chor mit Gabriele Sackarend, die als Akkordeinspielerin den Chor musikalisch unterstützt und bereichert sowie gesanglich mit Josef Hengstmann. Aber auch Weihnachtslieder werden nicht fehlen. Der Chor hat eigens für dieses Konzert ein Weihnachtsliederbuch erstellt, sodas Bewohner und Gäste die schönen alten Weihnachtslieder zusammen mit dem Kiepenkerlchor mitsingen können.

Für die Kiepenkerle geht mit diesem Konzert ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr mit insgesamt 20 Auftritten und Konzerten zu Ende. Die große Resonanz, die der Kiepenkerlchor bei allen Auftritten und Konzerten erfahren durfte, zeigt, dass das Interesse an der Plattdeutschen Sprache ungebrochen ist. „Die Schönheit dieser Sprache zu pflegen in Wort und Gesang, ist unser höchstes Anliegen“, heißt es in einer Pressemitteilung des Chors.

Das neue Jahr beginnt für den Chor mit einem Benefizkonzert in der St-Franziskuskirche in Reckenfeld um 17 Uhr. Roger Meads hat wieder für dieses Neujahrskonzert ein abwechslungsreiches musikalisches Programm erstellt. Auftritte und Konzerte bei den benachbarten Heimatvereinen folgen unter anderem im Januar beim Heimatverein Rodde und bei der Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Mesum. Weiter geht es zum Heimatverein Salzbergen zur Jahreshauptversammlung mit Grünkohlessen. Im Februar steht das traditionelle Fischessen beim Heimatverein Hauenhorst auf dem Programm. Es folgt die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Halverde. Im Juni wird der Kiepenkerlchor in Emden bei den „Matjestagen“ auftreten. Außerdem steht ein Kurkonzert in Bad Laer an.

► Ein Highlight verspricht das Konzert am 25. April im Forum der KvG-Gesamtschule Nordwalde zu werden. Das Konzert gestaltet der Kiepenkerlchor zusammen mit den Ems Highländer Pipes & Drums und der Bergmannstanzgarde aus Laggenbeck.