Nordwalde -

Von Vera Szybalski

Ende Dezember haben die Mitarbeiter das letzte Mal im Rathaus gearbeitet, Anfang Januar ist die Verwaltung in die provisorische Haupt- und Nebenstelle gezogen. Eine Umzugsfirma hat an zwei Tagen in mehreren Etappen Kisten und Möbel an die neuen Standorte transportiert. Für die Verwaltungsmitarbeiter waren es ungewöhnliche Arbeitstage: Sie waren vor allem mit Einräumen beschäftigt.