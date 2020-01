Hohe Wellen schlug der närrische Frohsinn am Sonntag im Haus Drüen. Die Scheddebrocker Schützen feierten Karneval und ließen es beim bunten Nachmittag so richtig krachen. Unter dem Jubel des Publikums marschierten Prinz Manfred I. (Wissing), ihre Lieblichkeit Karin I. (Gerke) und Zeremonienmeister Florian (Glose) ein.

„Endlich ist der Außenbereich Scheddebrock auch am Puls der Zeit“, verkündete seine Majestät, „wir werden an das Glasfasernetz angeschlossen.“ Dementsprechend ist das Motto der Session perfekt gewählt: „Mit Glasfaser geht’s richtig rund – im Scheddebrock feiern wir kunterbunt.“

Regeln für die fünfte Jahreszeit

Sehr realistisch wirkte der Elferrat in seinen Bauarbeiter-Kostümen. Logisch, soll er doch innerhalb des karnevalistischen Universums kräftig beim Glasfaser-Projekt mit anpacken. Zerri Florian verlas einige Regeln, die in der fünften Jahreszeit nicht gebrochen werden dürfen, so zum Beispiel: „Je öfter dem Elferrat ein Schnaps gereicht wird, desto schneller werden die gebuchten Anschlüsse verlegt.“

Karneval der Schützengesellschaft Scheddebrock 1/11 Der bunte Nachmittag der Schützengesellschaft Scheddebrock fand im Haus Drüen statt. Die „Fleischbällchen“ fegten dabei mit geballter Power über das Parkett. Foto: Rainer Nix

Der Elferrat trat in seinen Bauarbeiterkostümen in Aktion. Foto: Rainer Nix

Manfred I. und ihre Lieblichkeit Karin I. geben sich die Ehre. Foto: Rainer Nix

Das Publikum hatte an diesem Nachmittag ganz sicher seinen Spaß. Foto: Rainer Nix

Die Märchentanten aus dem Scheddebrock: Babsie Hülsmann-Westhues und Mathilde Averbeck. Foto: Rainer Nix

Ein Schnäpschen für das Prinzenpaar und seinen Elferrat. Foto: Rainer Nix

Die „Fleischbällchen“ hatten zwei verschiedene Kostüme an. Foto: Rainer Nix

Cordula Grün und Ronny aus dem Ossiland. Foto: Rainer Nix

Der Elferrat in seinen Bauarbeiterkostümen. Foto: Rainer Nix

Das Haus Drüen war beim bunten Nachmittag gut gefüllt. Foto: Rainer Nix

Die „Fleischbällchen“ in Aktion. Foto: Rainer Nix

Ein Höhepunkt des Nachmittags war die Männertanzgruppe „Fleischbällchen“. Die gelenkigen Herren erschienen in Nonnenkostümen und ernteten frenetischen Applaus. Groß war das Erstaunen, als sie nach einem geradezu akrobatischen Tanz die Kluft abstreiften und in roten Revuekostümen weiter über das Parkett fegten.

„Helau“ in vielen Varianten

Auch die Büttenreden mit vereinseigenen Akteuren hatten es in sich. Da erschien Gaby Dephoff mit quietschgrünen Haaren als neue Stadt- und Dorfführerin Cordula Grün. Im Schlepptau hatte sie Ronny aus dem Ossiland, mit hinreißend sächsischem Akzent dargestellt von Andre Brokamp. Er berichtete über klemmende Reißverschlüsse und brachiale Lösungsstrategien bei der Anprobe eines Kleides für die Angetraute. Auch die Erkenntnis, dass Bäume fällen neben Stromleitungen keine gute Idee ist, verdankte das Publikum Ronnys Vortrag.

Auf den Spuren der Gebrüder Grimm wandelten die Märchentanten Babsie Hülsmann-Westhues und Mathilde Averbeck. Ebenso wussten die Bauarbeiter aus dem Scheddebrock, Yvonne Wessels und Martin Gerke, so einiges zu berichten.

Zahlreiche närrische Orden wechselten die Besitzer, unzählige Male schmetterte die Karnevalsgesellschaft den Narrenruf „Helau“ in vielen Varianten. Bei der großen Tombola freute sich das Publikum über die attraktiven Preise, die in drei Abschnitten verteilt wurden.