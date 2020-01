Mit einem Gottesdienst begann am Samstag der Neujahrsempfang der Kirchengemeinde St. Dionysius. Alle Ehren-, Neben- und Hauptamtlichen der Pfarrgemeinde waren als kleines Dankeschön dazu eingeladen. Ein Thema des Gottesdienstes war das Motto der Gebetswoche für die Einheit der Christen: „Sie waren uns gegenüber ungewöhnlich freundlich.“ Dabei geht es darum, dass Christen das Evangelium leben sollten, so Pfarrer Ulrich Schulte Eistrup .

Am Beispiel von Johannes dem Täufer erläuterte Schulte Eistrup, dass es die Aufgabe der Christen sei, auf Jesus hinzuweisen, so wie Johannes es getan habe. „Viele sind heutzutage allerdings nur mit sich selbst beschäftigt“, bedauerte Schulte Eistrup. Er fragte, wie man denn auf Christus hinweisen könne. „Das zeigen uns doch viele der hier versammelten, die sich in Ämtern engagieren und Dienst am anderen leisten“, betonte er. Ob als Messdiener, Pfadfinder, Lektoren, Kommunionhelfer oder in der Caritas. „Das gibt unserem Leben Perspektive“, unterstrich Schulte Eistrup.

Subelack und Schmalbrock werden geehrt

Am Schluss des Gottesdienstes wurden zwei Menschen geehrt, die sich viele Jahre lang für die Gemeinde eingesetzt haben. Dazu gehörte Claudia Subelack. „Sie hat sich um Generationen von Kommunionkindern und deren Eltern oder Großeltern gekümmert“, lobte Birgit Hillebrand vom Pfarreirat.

Auch Werner Schmalbrock, der 19 Jahre lang seinen Dienst als Küster versehen hat, bekam einen Blumenstrauß und viel Lob. „Ich sehe noch, wie er beim Kirchenumbau oben auf dem Gerüst gesessen und die Decke gesäubert hat, oder auch wie er mit einer Heckenschere sämtliche Kita-Kinder fasziniert hat“, erinnerten sich Hillebrand und Schulte Eistrup. „Man muss es lieben, sonst geht es nicht“, meinte Schmalbrock dazu. Das Küsteramt hat Jürgen Brinkmann übernommen.

Für Pfarrer Blaise Emebo, der kürzlich seinen 60. Geburtstag gefeiert hatte, gab es ein Geburtstagsständchen der versammelten Kirchengemeinde. Im Anschluss trafen sich alle noch im Pfarrheim bei Gesprächen, Getränken und einer heißen Suppe.