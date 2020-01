Am kommenden Wochenende halten die Jecken Einzug in Westerode und in der Kirchbauerschaft. Das Karnevalsfest der Schützengesellschaft Westerode im Parkhotel Nordwalde steht bevor. Los geht es am Samstag (25. Januar) um 20.11 Uhr mit dem Einmarsch des Elferrates in den Saal des Parkhotels.

„Dann wird auch das Geheimnis über das Motto der aktuellen Session gelüftet“, kündigen die Schützen an. Anschließend findet im Parkhotel die Karnevalsparty mit DJ „Locke“ statt. Alle Jecken, die vor dem Einmarsch des Elferrates da sind, zahlen nur den halben Eintritt.

Buntes karnevalistisches Rahmenprogramm

Am Sonntag (26. Januar) geht es um 15 Uhr weiter mit dem Kaffee der Damen und älteren Herren. Anschließend ist ab 16 Uhr ein buntes karnevalistisches Rahmenprogramm für alle Vereinsmitglieder geplant. Der Abend klingt wiederum mit DJ „Locke“ aus.

Am Montag (27. Januar) hofft dann ganz Westerode auf trockenes Wetter. Denn zum Abschluss der närrischen Tage treffen sich die Westeroder um 10 Uhr auf dem Hof Hülsmann (Westerode 10) zum traditionellen Würstchenholen in der Bauerschaft. „Für die älteren Vereinsmitglieder besteht am Nachmittag die Möglichkeit, Karten zu spielen“, teilen die Schützen mit. Abends werden die Würstchenholer wieder auf dem Hof Hülsmann eintreffen, sodass gemeinsam die Erbsensuppe gegessen werden kann.

„Das Prinzenpaar Anika Hülsmann und Jan Brinkmann samt seiner Elferratsmannschaft freut sich auf die bevorstehenden närrischen Tage und lädt alle Freunde der fünften Jahreszeit zum Mitfeiern ein“, schreibt die Schützengesellschaft in der Pressemitteilung abschließend.